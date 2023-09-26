Temperatura pode chegar a 42°C em cidades do ES, alerta Climatempo

Prepare a garrafinha de água e as roupas frescas: nesta quarta-feira (27), a previsão é que cidades do Sul do Espírito Santo registrem temperaturas que podem chegar aos 42ºC. Segundo o Climatempo, isso poderá ocorrer sobretudo em localidades mais baixas, como Cachoeiro de Itapemirim.
Quanto à região Metropolitana, existe a possibilidade de que os termômetros em Vitória marquem 38 ºC, no que seria o recorde de calor do ano. Pela medição oficial do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura de 2023 no município foi 36,7°C, em 5 de fevereiro.