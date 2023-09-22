Primavera começa com sol e deve ser mais quente que o normal no ES

- Temperaturas:
- Grande Vitória: de 19ºC a 33ºC
- Região Sul: de 14ºC a 36ºC
- Região Serrana: de 12ºC a 33ºC
- Região Norte: de 15ºC a 33ºC
- Região Noroeste: de 18ºC a 37ºC
- Temperaturas:
- Grande Vitória: de 21ºC a 35ºC
- Região Sul: de 16ºC a 36ºC
- Região Serrana: de 14ºC a 35ºC
- Região Norte: de 17ºC a 35ºC
- Região Noroeste: de 20ºC a 39ºC
Primavera mais quente
Como o El Niño atua
O El Niño é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, de acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Nesse período, há o aquecimento da temperatura na superfície do mar. Quando ocorre o resfriamento, é a La Niña. Os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações. Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas.