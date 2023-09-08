El Niño vai deixar primavera mais quente no Espírito Santo, diz Inmet

Nos últimos dias, os impactos do El Niño sobre o clima do Brasil ficaram em evidência devido ao ciclone e as fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul. Para o Espírito Santo, o fenômeno já causou mudanças no inverno, que tem sido menos frio, e deve impactar também a primavera, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A meteorologista Danielle Ferreira, do Inmet, explica que, após deixar o inverno com frio menos severo, o El Niño deve também deve deixar a primavera ainda mais quente. A estação começa no dia 23 de setembro e é conhecida pela elevação das temperaturas, antecipando o verão.
Diferentemente de agosto, quando frentes frias chegaram ao Espírito Santo e deixaram o mês chuvoso, destoando de outros anos, o mês de setembro deve ter chuvas ligeiramente abaixo da média, com volumes inferiores a 60 mm.
Ciclone e estragos no Sul do Brasil
Sobre os impactos do El Niño na chuva que devastou o Rio Grande do Sul, a meteorologista explicou que os ciclones são sistemas atmosféricos que ocorrem durante todo o ano, porem o fenômeno tem a característica de intensificar sistemas produtores de chuva e isso fez com que os impactos fossem maiores que outros ciclones que comumente passam pela Região Sul.