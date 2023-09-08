El Niño vai deixar primavera mais quente no Espírito Santo, diz Inmet

El Niño vai deixar primavera mais quente no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A meteorologista Danielle Ferreira, do Inmet, explica que, após deixar o inverno com frio menos severo, o El Niño deve também deve deixar a primavera ainda mais quente. A estação começa no dia 23 de setembro e é conhecida pela elevação das temperaturas, antecipando o verão.

Diferentemente de agosto, quando frentes frias chegaram ao Espírito Santo e deixaram o mês chuvoso, destoando de outros anos, o mês de setembro deve ter chuvas ligeiramente abaixo da média, com volumes inferiores a 60 mm.

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