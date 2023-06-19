Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão mês a mês

El Niño vai deixar inverno menos frio e mais seco no Espírito Santo

Fenômeno causa aquecimento do Oceano Pacífico e mudanças nas condições climáticas das regiões brasileiras
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jun 2023 às 07:28

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 07:28

Pedra Azul Summit
Pedra Azul, na Região Serrana, em dia de temmpo ensolarado Crédito: Fernando Madeira
O inverno começa na quarta-feira (21) e, neste ano, deve ter características diferentes devido ao início do El Niño – fenômeno que causa aquecimento do Oceano Pacífico. Segundo a empresa Climatempo, as temperaturas ficam acima da média e a previsão é de pouca alteração no regime de chuvas no Espírito Santo.
  • Julho: no primeiro mês da nova estação, a chuva fica dentro da média em todo o Estado. Já a temperatura fica um pouco acima da média nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e em parte do Norte capixaba. 
Climatempo
Inverno será mais quente e seco no Espírito Santo devido ao El Niño Crédito: Climatempo
  • Agosto: as precipitações seguem dentro da média e os índices dos termômetros ficam acima da média para o período em todo o território capixaba. 
Climatempo
Inverno será mais quente e seco no Espírito Santo devido ao El Niño Crédito: Climatempo
  • Setembro: no último mês da estação, a chuva fica um pouco acima da média apenas no Sul do Espírito Santo. A Climatempo destaca que essas precipitações não são frequentes e ocorrem de forma mais localizada. Novamente, a maior parte do Estado fica com temperaturas acima da média, com exceção do Extremo Norte capixaba.
Climatempo
Inverno será mais quente e seco no Espírito Santo devido ao El Niño Crédito: Climatempo

Inverno menos severo

Em conversa com A Gazeta, em maio, a meteorologista Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), evidenciou que os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações.
Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas.
"No Sudeste, a gente não observa um impacto da chuva, porém notamos uma elevação da temperatura. Durante o inverno, a gente pode ter temperaturas amenas, sem geadas tão intensas nas áreas elevadas. Devem ser mais fracas", destacou.
"Nos anos anteriores tivemos invernos mais severos, porque estávamos sob os impactos da La Niña, mas agora que temos um aquecimento da atmosfera, não temos tantas temperaturas tão baixas, por isso falamos que pode haver um aumento ligeiro na temperatura durante o inverno", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Climatempo Inverno Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados