El Niño vai deixar inverno menos frio e mais seco no Espírito Santo

O inverno começa na quarta-feira (21) e, neste ano, deve ter características diferentes devido ao início do El Niño – fenômeno que causa aquecimento do Oceano Pacífico. Segundo a empresa Climatempo, as temperaturas ficam acima da média e a previsão é de pouca alteração no regime de chuvas no Espírito Santo.
- Julho: no primeiro mês da nova estação, a chuva fica dentro da média em todo o Estado. Já a temperatura fica um pouco acima da média nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e em parte do Norte capixaba.
- Agosto: as precipitações seguem dentro da média e os índices dos termômetros ficam acima da média para o período em todo o território capixaba.
- Setembro: no último mês da estação, a chuva fica um pouco acima da média apenas no Sul do Espírito Santo. A Climatempo destaca que essas precipitações não são frequentes e ocorrem de forma mais localizada. Novamente, a maior parte do Estado fica com temperaturas acima da média, com exceção do Extremo Norte capixaba.
Inverno menos severo
Em conversa com A Gazeta, em maio, a meteorologista Danielle Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), evidenciou que os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações.
Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas.
"No Sudeste, a gente não observa um impacto da chuva, porém notamos uma elevação da temperatura. Durante o inverno, a gente pode ter temperaturas amenas, sem geadas tão intensas nas áreas elevadas. Devem ser mais fracas", destacou.
"Nos anos anteriores tivemos invernos mais severos, porque estávamos sob os impactos da La Niña, mas agora que temos um aquecimento da atmosfera, não temos tantas temperaturas tão baixas, por isso falamos que pode haver um aumento ligeiro na temperatura durante o inverno", completou.