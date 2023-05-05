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Fenômeno climático

El Niño deve deixar inverno “menos severo” no Espírito Santo

Meteorologista explica que o fenômeno não altera tanto o regime de chuvas na Região Sudeste do país, mas pode provocar aumento nas temperaturas na época mais fria do ano
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 mai 2023 às 11:25

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 11:25

Com a previsão de que o fenômeno El Niño seja registrado nos próximos meses, a Organização Meteorológica Mundial (OMN), das Nações Unidas, lançou um alerta prevendo seca no Norte e Nordeste do país e fortes precipitações no Sul. Para o Espírito Santo e demais Estados do Sudeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um inverno "menos severo", sem grandes alterações no regime de chuvas.
Em conversa com A Gazeta, nesta sexta-feira (5), a meteorologista do Inmet, Danielle Ferreira, explicou que o El Niño ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, sendo nomeado assim devido ao aquecimento dessa área.
"Quando você tem um aquecimento dessa área é denominado El Niño, e quando você tem o esfriamento, é La Niña. A gente já passou três anos com o oceano mais frio, caracterizando a La Niña", contextualizou. 
Danielle Ferreira evidencia que os impactos do El Niño são mais específicos nas Regiões Norte e Nordeste, com a diminuição das chuvas e, no Sul, com aumento das precipitações. Já nos Estados do Centro-Oeste e Sudeste, os impactos podem ser notados nas temperaturas. 
Pedra Azul Summit
Pedra Azul, na Região Serrana do Espírito Santo, onde são registradas as temperaturas mais baixas do Estado  Crédito: Fernando Madeira
"No Sudeste, a gente não observa um impacto da chuva, porém notamos uma elevação da temperatura. Durante o inverno, a gente pode ter temperaturas amenas, sem geadas tão intensas nas áreas elevadas. Devem ser mais fracas", destacou a meteorologista do Inmet. 
"Nos anos anteriores tivemos invernos mais severos, porque estávamos sob os impactos da La Niña, mas agora que temos um aquecimento da atmosfera, não temos tantas temperaturas tão baixas, por isso falamos que pode haver um aumento ligeiro na temperatura durante o inverno", completou. 

El Niño x La Niña

A meteorologista explicou que o El Niño é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, de acoplamento entre o oceano e a atmosfera. Nesse período, há o aquecimento da temperatura na superfície do mar. Quando ocorre o resfriamento, é a La Niña. 

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