Temporal com ventania e raios atinge Grande Vitória e provoca estragos

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:26
Um temporal atingiu a Grande Vitória na noite desta terça-feira (3). A intensidade da chuva foi tanta que algumas regiões registraram impactos, como queda de árvores, alagamentos em ruas e avenidas. Somado à água, a tempestade veio acompanhada de trovões, raios, que geraram falta de energia na Praia do Canto, parte de Jardim Camburi e também em regiões de Vila Velha.
Um vídeo feito por leitor de A Gazeta mostra a recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no município canela-verde, tomado pela água enquanto pacientes esperam atendimento.
Em outro ponto da cidade, no cruzamento da Rua São Paulo com a Alameda do amor, em Itapuã, carros precisaram enfrentar forte acumulo de água. No bairro Itaparica, moradores gravaram os raios intensos. Já na Capital capixaba, a Avenida César Hilal, em Bento Ferreira, foi tomada pela água. As fortes chuvas também impactaram a Avenida Leitão da Silva.
A intensidade dos ventos também impactou Vitória. Segundo um leitor, diversas árvores caíram entre Enseada do Suá e Bento Ferreira. Moradores dos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho e Jardim Camburi, em Vitória, e Santo André, em Cariacica, informaram estarem sem energia elétrica desde o começo da tempestade.
As prefeituras de Vitória e de Vila Velha e a EDP foram acionadas para mais detalhes. Quando houver retorno a matéria será atualizada.
