Muito forte

Temporal com ventania e raios atinge Grande Vitória e provoca estragos

Tempo fechou no fim da tarde desta terça-feira (3) e pouco depois a chuva chegou com alta intensidade, acompanhada de trovões, raios e rajadas de vento

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:26

Um temporal atingiu a Grande Vitória na noite desta terça-feira (3). A intensidade da chuva foi tanta que algumas regiões registraram impactos, como queda de árvores, alagamentos em ruas e avenidas. Somado à água, a tempestade veio acompanhada de trovões, raios, que geraram falta de energia na Praia do Canto, parte de Jardim Camburi e também em regiões de Vila Velha.

Um vídeo feito por leitor de A Gazeta mostra a recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, no município canela-verde, tomado pela água enquanto pacientes esperam atendimento.

Em outro ponto da cidade, no cruzamento da Rua São Paulo com a Alameda do amor, em Itapuã, carros precisaram enfrentar forte acumulo de água. No bairro Itaparica, moradores gravaram os raios intensos. Já na Capital capixaba, a Avenida César Hilal, em Bento Ferreira, foi tomada pela água. As fortes chuvas também impactaram a Avenida Leitão da Silva.

Temporal com ventania e raios atinge Grande Vitória e provoca estragos

UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, alagou enquanto pacientes aguardavam atendimento Crédito: Leitor/A Gazeta

A intensidade dos ventos também impactou Vitória. Segundo um leitor, diversas árvores caíram entre Enseada do Suá e Bento Ferreira. Moradores dos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho e Jardim Camburi, em Vitória, e Santo André, em Cariacica, informaram estarem sem energia elétrica desde o começo da tempestade.

Árvore caiu durante o temporal em Vitória na nite desta terça-feira (3) Crédito: Bruno Dalvi

As prefeituras de Vitória e de Vila Velha e a EDP foram acionadas para mais detalhes. Quando houver retorno a matéria será atualizada.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta