Protesto interdita trecho da Rodovia do Contorno em Cariacica

Um protesto interdita totalmente a pista que segue no sentido Serra na Rodovia do Contorno, na noite desta terça-feira (3). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação começou por volta de 18h40 na altura do bairro Santana, em Cariacica .

Vídeos feitos por quem mora no local mostra os manifestantes queimando pneus e colocando objetos no meio da via para impedir a passagem de veículos. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o grupo pede justiça pela morte de um jovem do bairro.