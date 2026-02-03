Chuva forte de 15 minutos provoca alagamentos em ruas de Iúna

Uma chuva forte, com duração aproximada de 15 minutos, atingiu o município de Iúna , na Região do Caparaó capixaba, e provocou alagamentos em ruas e casas, por volta das 18h de segunda-feira (2). Segundo informações da Defesa Civil , durante a madrugada desta terça-feira (3) uma nova pancada de chuva foi registrada, porém com menor intensidade. O volume acumulado na cidade chegou a 67 milímetros, de acordo com divulgação da administração municipal nesta manhã.

Nas imagens registradas pelos moradores é possível ver que o temporal provocou alagamentos em alguns pontos do Centro do município. Em algumas residências, a água chegou a uma altura de 20 centímetros, mas baixou ainda durante a noite de segunda-feira. Não houve registro de desalojados ou desabrigados, segundo a Defesa Civil municipal. As equipes iniciaram a limpeza das vias ainda na noite segunda-feira, e os trabalhos continuam nesta terça-feira.