Onda de calor e a sua saúde: como se manter saudável?

Dia de sol e calor em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A onda de calor em território brasileiro tem deixado as temperaturas acima de 40 graus. E esse cenário pode atrapalhar a saúde, principalmente, para você que já tem alguma doença em tratamento. Isso porque, com o calor, duas alterações principais acontecem – e são elas as responsáveis por aumentar o risco de descompensação dessas suas doenças ou as ditas comorbidades.

A primeira alteração é a desidratação. No calor perde-se muito líquido que temos no corpo. Principalmente por meio do suor e da respiração, que aumentam muito. Se somarmos, ainda, o fato de algumas pessoas não beberem água, isso piora! Pense: “Estou perdendo mais, sem repor de forma adequada”. E isso diminui a quantidade de líquido, inclusive no sangue, o que dificulta e muito a circulação e a distribuição dos nutrientes e oxigênio no corpo.

A segunda alteração é o próprio calor. A chamada hipertermia. E, aqui, o problema é ainda mais grave! Seu corpo, suas células, coração, fígado, intestino, rim e tudo mais, funcionam bem numa determinada temperatura. Algo em torno de 33 a 38 graus. Acima disso, e abaixo também, as células não conseguem executar a função de maneira correta.

Estas duas causas principais que conversamos, a desidratação e a hipertermia, são “fáceis” de resolver. A desidratação se resolve suando menos, ingerindo mais água e mantendo seu corpo o mais leve possível. Ou seja, até o tipo de alimentação precisa mudar – quanto mais alimentos ricos em água, e menos cheios de gordura ou doces, melhor. A hipertermia resolve saindo de locais onde o calor é muito forte, procurar sombras, locais ventilados, fazer uso de roupas leves e evitar lugares fechados.

Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay

Parece pouco, mas isso faz você, eu, e nós, ficarmos com boa capacidade física para suportar o calor. Isso vale ainda mais para as pessoas que já têm pressão alta, diabetes, problemas de rim, coração, tiveram AVC e estão passando por alguma infecção. Lembre-se: não é só sua pele que fica quente e não é só a sede que te incomoda. Lá dentro do corpo está tudo em temperatura mais alta, tudo desidratado, tudo funcionando mal. Para um "piripaque" é um pulo!