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Onda de calor e a sua saúde: como se manter saudável?

Beba de dois a quatro litros de água por dia, use roupas leves e claras, coma o que há de mais leve e líquido possível, abuse de frutas e legumes e evite comidas gordurosas

Públicado em 

25 set 2023 às 18:44
Henrique Bonaldi

Colunista

Henrique Bonaldi

Dia de sol e calor em Vitória
Dia de sol e calor em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A onda de calor em território brasileiro tem deixado as temperaturas acima de 40 graus.  E esse cenário pode atrapalhar a saúde, principalmente, para você que já tem alguma doença em tratamento. Isso porque, com o calor, duas alterações principais acontecem – e são elas as responsáveis por aumentar o risco de descompensação dessas suas doenças ou as ditas comorbidades.
A primeira alteração é a desidratação. No calor perde-se muito líquido que temos no corpo. Principalmente por meio do suor e da respiração, que aumentam muito. Se somarmos, ainda, o fato de algumas pessoas não beberem água, isso piora! Pense: “Estou perdendo mais, sem repor de forma adequada”. E isso diminui a quantidade de líquido, inclusive no sangue, o que dificulta e muito a circulação e a distribuição dos nutrientes e oxigênio no corpo.
A segunda alteração é o próprio calor. A chamada hipertermia. E, aqui, o problema é ainda mais grave! Seu corpo, suas células, coração, fígado, intestino, rim e tudo mais, funcionam bem numa determinada temperatura. Algo em torno de 33 a 38 graus. Acima disso, e abaixo também, as células não conseguem executar a função de maneira correta.
Estas duas causas principais que conversamos, a desidratação e a hipertermia, são “fáceis” de resolver. A desidratação se resolve suando menos, ingerindo mais água e mantendo seu corpo o mais leve possível. Ou seja, até o tipo de alimentação precisa mudar – quanto mais alimentos ricos em água, e menos cheios de gordura ou doces, melhor. A hipertermia resolve saindo de locais onde o calor é muito forte, procurar sombras, locais ventilados, fazer uso de roupas leves e evitar lugares fechados.
Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão
Atenção redobrada com alimentação e hidratação no verão Crédito: Pixabay
Parece pouco, mas isso faz você, eu, e nós, ficarmos com boa capacidade física para suportar o calor. Isso vale ainda mais para as pessoas que já têm pressão alta, diabetes, problemas de rim, coração, tiveram AVC e estão passando por alguma infecção. Lembre-se: não é só sua pele que fica quente e não é só a sede que te incomoda. Lá dentro do corpo está tudo em temperatura mais alta, tudo desidratado, tudo funcionando mal. Para um "piripaque" é um pulo!
Então bora resumir essa história, sempre pensando que o segredo é beber bastante água e evitar ficar no calor! Então anote: beba de dois a quatro litros de água por dia; use roupas leves e claras; coma o que há de mais leve e líquido possível; abuse de frutas e legumes; evite comidas gordurosas e pesadas, se proteja do sol - bonés e chapéus são bem-vindos- e escolha locais frescos para ficar, onde venta, na sombra, ou mesmo com ar-condicionado ou ventiladores. E seja feliz: pratique a sua atividade física, vá trabalhar, faças as suas atividades, não pare sua vida! E agradeça pelos dias, ainda que de calor!

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Henrique Bonaldi

Médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especializado em Telemedicina e Cuidados Paliativos. Comentarista do quadro "Consultório CBN", da rádio CBN Vitória, desde 2021

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