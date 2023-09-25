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Onda de calor no Brasil: o efeito de temperaturas extremas sobre nosso corpo

Uma massa de ar excepcionalmente quente vem fazendo várias regiões do Brasil enfrentar temperaturas mais altas que o normal em pleno inverno.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 set 2023 às 14:23

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 14:23

Uma massa de ar excepcionalmente quente vem fazendo várias regiões do Brasil enfrentar temperaturas mais altas que o normal em pleno inverno.
No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, Estados que devem ser mais afetados, é possível que os termômetros marquem 45ºC.
Especialistas apontam como possível causa desse fenômeno o aquecimento global, causado pelo acúmulo crescente de gases causadores do efeito estufa na atmosfera, graças à queima de combustíveis fósseis e ao desmatamento.
Embora algumas regiões do Brasil frequentemente experimentem altas temperaturas durante o mês de setembro, e os brasileiros estejam geralmente mais adaptados ao calor em comparação com populações de países europeus que enfrentaram desafios semelhantes nos últimos meses, a situação é particularmente perigosa devido à sua extrema intensidade.
Neste vídeo, a repórter Giulia Granchi, da BBC News Brasil em Londres, explica os perigos para a saúde dessa onda de calor e quais cuidados precisam ser tomados.

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