Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul; assista

Com a Pedra Azul ao fundo e ao som de João Gomes, Marcus Buaiz e Isis Valverde protagonizaram um momento romântico durante a passagem do casal pelo Espírito Santo. O empresário compartilhou nas redes sociais um vídeo em preto e branco em que os dois aparecem caminhando juntos por um gramado na Região Serrana capixaba.
Ao som de “Lembrei de Nós”, de João Gomes, com participações de Mestrinho e Jota.pê, o registro mostra os dois caminhando de mãos dadas por um gramado, tendo a Pedra Azul ao fundo.
Além do vídeo romântico, Marcus também compartilhou registros do final de semana em família. Em uma das imagens, o empresário aparece com os filhos durante o trajeto de helicóptero até a Região Serrana do Espírito Santo.
A passagem de Marcus e Isis pelo Estado aconteceu no mesmo fim de semana em que o Grupo Buaiz celebrou 85 anos. A comemoração foi realizada no Rancho Paraíso Azul, em Pedra Azul, e reuniu familiares, amigos e convidados. Entre os presentes estavam Marcus, Isis e os filhos do empresário.
A festa teve como atração musical o cantor Leo Jaime, que fez um show para os convidados.
O evento teve ainda presença de nomes do meio empresarial, político e social do Espírito Santo.