Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul; assista

Com a Pedra Azul ao fundo e ao som de João Gomes, Marcus Buaiz e Isis Valverde protagonizaram um momento romântico durante a passagem do casal pelo Espírito Santo. O empresário compartilhou nas redes sociais um vídeo em preto e branco em que os dois aparecem caminhando juntos por um gramado na Região Serrana capixaba.





Ao som de “Lembrei de Nós”, de João Gomes, com participações de Mestrinho e Jota.pê, o registro mostra os dois caminhando de mãos dadas por um gramado, tendo a Pedra Azul ao fundo.