Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul; assista
Amor no ar

Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul; assista

Empresário compartilhou registro em preto e branco ao lado da atriz durante passagem pela Região Serrana do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 11:14

Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul
Marcus Buaiz compartilha vídeo romântico com Isis Valverde em Pedra Azul Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz

Com a Pedra Azul ao fundo e ao som de João Gomes, Marcus Buaiz e Isis Valverde protagonizaram um momento romântico durante a passagem do casal pelo Espírito Santo. O empresário compartilhou nas redes sociais um vídeo em preto e branco em que os dois aparecem caminhando juntos por um gramado na Região Serrana capixaba.

Ao som de “Lembrei de Nós”, de João Gomes, com participações de Mestrinho e Jota.pê, o registro mostra os dois caminhando de mãos dadas por um gramado, tendo a Pedra Azul ao fundo. 

Assista ao vídeo

Além do vídeo romântico, Marcus também compartilhou registros do final de semana em família. Em uma das imagens, o empresário aparece com os filhos durante o trajeto de helicóptero até a Região Serrana do Espírito Santo.

Marcus Buaiz e os filhos em Pedra Azul
Marcus Buaiz e os filhos em Pedra Azul Reprodução/Instagram/@marcusbuaiz
Festa em Pedra Azul

A passagem de Marcus e Isis pelo Estado aconteceu no mesmo fim de semana em que o Grupo Buaiz celebrou 85 anos. A comemoração foi realizada no Rancho Paraíso Azul, em Pedra Azul, e reuniu familiares, amigos e convidados. Entre os presentes estavam Marcus, Isis e os filhos do empresário.


A festa teve como atração musical o cantor Leo Jaime, que fez um show para os convidados.

O evento teve ainda presença de nomes do meio empresarial, político e social do Espírito Santo.

Veja Também 

Isis Valverde comemorou o aniversário de Marcus Buaiz com um post no Instagram

"Você é de verdade", diz Marcus Buaiz à Isis Valverde

Imagem de destaque

Isis Valverde e Marcus Buaiz estreiam novo jatinho de R$ 25 milhões no ES

Imagem de destaque

Isis Valverde e Marcus Buaiz passeiam por Vitória com a família; veja fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marcus Buaiz Isis Valverde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oportunidade de trabalho para frentista
ES tem mais de 6.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (31)
Ricardo Ferraço durante sabatina de A Gazeta e CBN
Caso Apex: Ricardo defende investigação e diz que não há dinheiro público na empresa
Quatro pessoas foram baleadas em um ataque a tiros em uma distribuidora no bairro Central Carapina, na Serra
Quatro pessoas são baleadas durante ataque a tiros em distribuidora na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados