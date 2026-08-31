"Não tem uma rua dominada por facção no ES", diz Ricardo Ferraço sobre segurança pública

“Nós não temos uma rua, uma avenida, um bairro no Espírito Santo com domínio e controle dessas facções criminosas.” A declaração é do governador do Espírito Santo e candidato à reeleição Ricardo Ferraço, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. A área de Segurança Pública foi um dos temas que dominou a conversa na manhã desta segunda-feira (31).





Ricardo apontou que o Espírito Santo vai “se manter distante de outros Estados”, ao se referir principalmente às realidades dos vizinhos Rio de Janeiro e Bahia, no que se refere ao terror e controle impostos por organizações criminosas. Para combater esse cenário, o candidato defendeu a criação de uma subsecretaria, tecnologia e inteligência.



