Briga em churrasco termina com homem morto e mulher ferida em Vila Valério

Um homem identificado como Marcos Antônio Rosário Vieira foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida após ser atingida por um disparo na perna durante uma briga em um churrasco na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo (30). Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que a discussão teria sido motivada por ciúmes.





De acordo com a PM, Marcos teria pedido a uma mulher que estava no local o número de telefone de uma colega. O suspeito teria ficado com ciúmes e iniciado uma discussão com a vítima. Em seguida, ainda segundo o relato, o homem atirou diversas vezes contra Marcos e fugiu do local.





A vítima foi atingida por vários disparos em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, pescoço, tórax, braços, costas, nuca e região da escápula.





Uma testemunha também relatou à PM que, após o crime, uma mulher teria recolhido algumas cápsulas que estavam no chão e deixado o local, o que teria prejudicado a preservação da cena do crime.





Uma mulher que estava no churrasco também foi atingida por um disparo na perna esquerda. Ela procurou atendimento no Pronto Atendimento (PA) do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.





O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.