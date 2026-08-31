AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ciúmes

Briga em churrasco termina com homem morto e mulher ferida em Vila Valério

Segundo a PM, discussão teria começado após a vítima pedir o telefone de uma mulher; suspeito fugiu depois dos disparos

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 13:32

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

31 ago 2026 às 13:32

Um homem identificado como Marcos Antônio Rosário Vieira foi morto a tiros e uma mulher ficou ferida após ser atingida por um disparo na perna durante uma briga em um churrasco na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo (30). Segundo a Polícia Militaruma testemunha relatou que a discussão teria sido motivada por ciúmes.


De acordo com a PM, Marcos teria pedido a uma mulher que estava no local o número de telefone de uma colega. O suspeito teria ficado com ciúmes e iniciado uma discussão com a vítima. Em seguida, ainda segundo o relato, o homem atirou diversas vezes contra Marcos e fugiu do local.


A vítima foi atingida por vários disparos em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, pescoço, tórax, braços, costas, nuca e região da escápula. 


Uma testemunha também relatou à PM que, após o crime, uma mulher teria recolhido algumas cápsulas que estavam no chão e deixado o local, o que teria prejudicado a preservação da cena do crime.


Uma mulher que estava no churrasco também foi atingida por um disparo na perna esquerda. Ela procurou atendimento no Pronto Atendimento (PA) do município e, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina.


O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Veja Também 

Vila Valério

Homem é encontrado morto e parcialmente enterrado em matagal em Vila Valério

Márcia Galon trabalhava como agente de saúde na Prefeitura de Vila Valério.

Servidora pública morre em acidente entre carro e moto em Vila Valério

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Valério Região Noroeste do ES Polícia Militar Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ricardo Ferraço durante sabatina de A Gazeta e CBN
"Continuidade não é continuísmo", diz Ricardo sobre seguir gestão de Casagrande
Monza Padaria e Confeitaria anuncia expansão
Nova loja de rede de padarias vai abrir 30 vagas de emprego em Jardim Camburi
Djamila Ribeiro vem ao ES para lançar livro e curte praia em Vitória
Djamila Ribeiro lança novo ‘Lugar de Fala’ no ES e revela relação com o Estado em entrevista exclusiva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados