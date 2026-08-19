Homem é encontrado morto e parcialmente enterrado em matagal em Vila Valério

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto e parcialmente enterrado em uma área de matagal no Córrego Tesouro, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o corpo estava em estado de decomposição e foi localizado pelo cunhado da vítima.





O homem era natural da Bahia e estava em Vila Valério havia cerca de dois meses. Conforme relatado pelo cunhado à PM, ele não era visto desde sábado (15), quando foi encontrado pela última vez em um bar na mesma região onde o corpo foi localizado.





Durante as buscas pelo homem, o cunhado encontrou uma área de terra remexida no matagal. Ao cavar o local, localizou o corpo e acionou a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros e a perícia também foram chamados.





O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso é investigado pela Delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.