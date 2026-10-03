Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória; confira a previsão e alertas

O fim de semana começou com chuva no Espírito Santo, como indicava a previsão do tempo, que mantém três alertas, de tempestade e alagamentos, para cidades capixabas. Registros feitos em Vila Velha mostram as ruas cheias de água em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica e Novo México (veja acima), além da Avenida Leila Diniz, na altura do bairro Ibes (confira abaixo), na manhã deste sábado (3).
Questionada pela produção da TV Gazeta, as prefeituras de Vila Velha e Vitória afirmaram que a Defesa Civil não foi acionada.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ventos úmidos provenientes do oceano favorecem a formação de nuvens de chuva em boa parte do Estado neste sábado. O sol aparece por mais tempo, porém ainda há condições para ocorrência de chuva ocasional nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.
No domingo, os ventos predominam nos quadrantes norte e nordeste, favorecendo o predomínio de tempo aberto ao longo do dia. Entre a madrugada e o começo da manhã, tempo parcialmente nublado; abertura de nuvens e predomínio de sol no decorrer do dia em todo o Espírito Santo. Segundo o Incaper, não há previsão de chuva em nenhuma região capixaba, e as temperaturas devem subir, proporcionando uma tarde mais quente.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém três alertas de chuva para este sábado no Espírito Santo. O primeiro é mais brando, abrange todo o Estado e prevê tempestade com acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.
O segundo alerta é mais intenso, da cor laranja, e indica acumulado de chuva para todo o Espírito Santo, exceto o extremo Norte capixaba. A previsão é de acumulado de até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamentos de rios.
O último alerta é vermelho, o mais intenso da escala, e atinge parte da Grande Vitória, da Região Serrana e todo o Sul capixaba. O aviso prevê acumulado de chuva acima de 100 milímetros por dia, grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.
Todos os três avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 deste sábado.