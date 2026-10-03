AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja vídeos

Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória; confira a previsão e alertas

Fim de semana começou com temperaturas baixas e muita água em alguns pontos do Espírito Santo; situação deve se estender por todo o sábado (3)

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 09:49

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

03 out 2026 às 09:49

O fim de semana começou com chuva no Espírito Santo, como indicava a previsão do tempo, que mantém três alertas, de tempestade e alagamentos, para cidades capixabas. Registros feitos em Vila Velha mostram as ruas cheias de água em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica e Novo México (veja acima), além da Avenida Leila Diniz, na altura do bairro Ibes (confira abaixo), na manhã deste sábado (3).

Questionada pela produção da TV Gazeta, as prefeituras de Vila Velha e Vitória afirmaram que a Defesa Civil não foi acionada. 

Chuva vai continuar?

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), ventos úmidos provenientes do oceano favorecem a formação de nuvens de chuva em boa parte do Estado neste sábado. O sol aparece por mais tempo, porém ainda há condições para ocorrência de chuva ocasional nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória


No domingo, os ventos predominam nos quadrantes norte e nordeste, favorecendo o predomínio de tempo aberto ao longo do dia. Entre a madrugada e o começo da manhã, tempo parcialmente nublado; abertura de nuvens e predomínio de sol no decorrer do dia em todo o Espírito Santo. Segundo o Incaper, não há previsão de chuva em nenhuma região capixaba, e as temperaturas devem subir, proporcionando uma tarde mais quente. 

Alertas meteorológicos
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas neste sábado (3)
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas neste sábado (3) Créditi: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém três alertas de chuva para este sábado no Espírito Santo. O primeiro é mais brando, abrange todo o Estado e prevê tempestade com acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo


O segundo alerta é mais intenso, da cor laranja, e indica acumulado de chuva para todo o Espírito Santo, exceto o extremo Norte capixaba. A previsão é de acumulado de até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamentos de rios. 


O último alerta é vermelho, o mais intenso da escala, e atinge parte da Grande Vitória, da Região Serrana e todo o Sul capixaba. O aviso prevê acumulado de chuva acima de 100 milímetros por dia, grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. 


Todos os três avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 deste sábado. 

Veja Também 

Imagem BBC Brasil

Eleições 2026: quem são os principais candidatos a governador em cada Estado

Mulher exausta

Exausto antes do fim do ano? Saiba se é o seu metabolismo pedindo socorro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva Chuva no ES Inmet Incaper
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filas se formam nas seções de votação do Colégio Salesiano, em Jardim Camburi
Eleições 2026 e relações de trabalho, até onde pode ir o empregador?
Em clima de eleições, HZ reúne prefeitos e senador que marcaram novelas brasileiras
Qual político da ficção merece seu voto? Vote na enquete de HZ
A tecnologia está totalmente inserida no cotidiano dos jovens
Como a internet vira aliada para despertar novas carreiras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados