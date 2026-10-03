Chuva deixa ruas alagadas na Grande Vitória; confira a previsão e alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém três alertas de chuva para este sábado no Espírito Santo. O primeiro é mais brando, abrange todo o Estado e prevê tempestade com acumulado de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.





O segundo alerta é mais intenso, da cor laranja, e indica acumulado de chuva para todo o Espírito Santo, exceto o extremo Norte capixaba. A previsão é de acumulado de até 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamentos de rios.





O último alerta é vermelho, o mais intenso da escala, e atinge parte da Grande Vitória, da Região Serrana e todo o Sul capixaba. O aviso prevê acumulado de chuva acima de 100 milímetros por dia, grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.





Todos os três avisos já estão em vigor e valem até as 23h59 deste sábado.