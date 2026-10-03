Exausto antes do fim do ano? Saiba se é o seu metabolismo pedindo socorro

Chegar ao mês de outubro no piloto automático e sentir que a bateria social e física já está no limite é uma experiência muito mais comum do que parece. A conta de meses acumulando prazos no trabalho, reuniões de última hora, pouco tempo para relaxar e refeições feitas na pressa uma hora acaba chegando.





O problema é quando essa falta de energia vira o seu "novo normal". Existe uma linha tênue, mas crucial, entre estar apenas cansado depois de uma semana puxada e conviver com uma exaustão crônica, aquela sensação de esgotamento que não passa nem mesmo depois de dormir oito horas seguidas ou passar o fim de semana inteiro descansando no sofá.





De acordo com a médica nutróloga Sandra Fernandes, da Kora Saúde, aprender a ouvir e interpretar os sinais do próprio corpo é o primeiro passo para mudar esse cenário. “É importante separar um cansaço esperado, relacionado a uma rotina mais intensa, de uma fadiga persistente. Quando a pessoa está constantemente cansada, mesmo depois de dormir ou diminuir o ritmo, é importante investigar o que pode estar acontecendo”, explica.





Nesse cenário, o sono surge como um dos primeiros fatores que merecem um olhar atento, pois ele é a nossa principal janela para a recuperação celular, a regulação hormonal e a consolidação da memória. O grande perigo acontece quando o descanso falha e a reação imediata é tentar compensar essa falta de disposição com xícaras extras de café, bebidas energéticas e outros estimulantes ao longo do dia para "empurrar a rotina com a barriga". Em vez de resolver o problema, o excesso de cafeína apenas bloqueia provisoriamente os receptores de cansaço no cérebro e gera um efeito rebote perigoso.





“Muitas vezes, a pessoa está cansada, aumenta muito o consumo de café ou começa a utilizar energéticos para conseguir dar conta da rotina. Esse excesso de cafeína pode provocar taquicardia, aumentar a ansiedade e acabar prejudicando ainda mais o sono, criando um ciclo difícil de interromper”, alerta a nutróloga.





A relação entre o que colocamos no prato e o nível de energia que sentimos vai muito além do simples ato de "comer para ter força". A rotina corrida costuma nos empurrar para o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras ruins, muitas vezes combinados ao excesso de bebidas alcoólicas no fim de semana para "desestressar". Esse hábito afeta diretamente a microbiota intestinal, que é a população de bactérias do nosso sistema digestivo. Como o intestino é responsável por absorver nutrientes essenciais e produzir a maior parte da serotonina do corpo, o seu desequilíbrio favorece o surgimento de processos inflamatórios silenciosos, que são grandes vilões da disposição.





“Não é apenas uma questão de escolher um alimento que dê mais energia. Precisamos olhar para o conjunto da alimentação. Uma dieta pouco equilibrada, associada ao excesso de álcool e a uma rotina desorganizada, pode contribuir para alterações intestinais e inflamatórias que também impactam a disposição”, afirma. Sandra. Quando faltam nutrientes cruciais no organismo, como as vitaminas do complexo B, a vitamina D, o ferro e o magnésio, o corpo perde a capacidade celular de produzir energia de forma eficiente.





Por isso, a verdadeira estratégia para recuperar a vitalidade não passa por tomar suplementos por conta própria ou buscar soluções mágicas, mas sim pela integração de pilares básicos: uma alimentação baseada em "comida de verdade", a prática regular de atividades físicas, um sono verdadeiramente reparador e o gerenciamento do estresse com momentos de lazer e convivência.





Se mesmo ajustando pequenos hábitos a sensação de fadiga permanecer por semanas, afetar a memória ou vier acompanhada de outros sintomas físicos, a busca por uma avaliação médica torna-se indispensável. O cansaço persistente pode ser o reflexo de condições clínicas que exigem investigação, variando desde quadros de anemia e alterações na tireoide como o hipotireoidismo, até deficiências vitamínicas e o esgotamento associado à Síndrome de Burnout.





“Às vezes, a pessoa acredita que está apenas cansada porque trabalha muito, mas existe uma deficiência nutricional ou outra alteração que precisa ser investigada e corrigida. Por isso, a avaliação médica é importante. Não devemos simplesmente atribuir uma fadiga persistente ao estresse sem procurar entender a causa”, ressalta a especialista.





Para quem está chegando ao segundo semestre sentindo que está funcionando "no limite", o caminho mais seguro não é acelerar para dar conta de tudo, mas sim ter a coragem de desacelerar o suficiente para investigar as causas reais dessa exaustão. Em vez de tentar mascarar os sinais com mais estimulantes, vale olhar para a qualidade do estilo de vida e buscar ajuda profissional quando a falta de ar e de energia deixa de ser passageira.





“Cuidar da disposição não significa apenas buscar mais energia para cumprir a rotina. Significa entender por que o organismo está cansado e o que pode ser feito para recuperar o equilíbrio”, finalizada a médica.