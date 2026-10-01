Lito Sousa: entenda a doença rara que causou a morte do influenciador

O diagnóstico da DCJ considera a história clínica, a evolução dos sintomas e uma série de exames neurológicos. Podem ser utilizados exames de imagem, como a ressonância magnética, além de exames do líquido cefalorraquidiano e eletroencefalograma, entre outros recursos. “Não existe um único exame simples que, isoladamente, seja suficiente para avaliar todos os casos. O diagnóstico depende da combinação dos sinais clínicos e dos resultados dos exames, além da exclusão de outras doenças que podem apresentar sintomas semelhantes”, esclarece a especialista.





A confirmação definitiva da doença depende da análise do tecido cerebral, geralmente realizada após a morte. Por isso, a investigação durante a vida busca reunir evidências suficientes para estabelecer um diagnóstico provável ou possível.





A DCJ pode ocorrer em diferentes faixas etárias, mas a forma mais comum, chamada esporádica, é observada principalmente em pessoas mais velhas. A idade, entretanto, não deve ser considerada isoladamente para descartar a possibilidade da doença. “Existem diferentes formas de Creutzfeldt-Jakob. Além da forma esporádica, há casos relacionados a fatores genéticos e formas adquiridas, que são extremamente raras. Por isso, a identificação da causa depende de uma avaliação médica individualizada”, aponto Yasmin.





A característica mais marcante da DCJ é justamente sua rápida progressão. Os príons anormais podem provocar alterações progressivas no tecido cerebral, levando à perda acelerada de neurônios e ao comprometimento de diferentes funções do sistema nervoso.





A velocidade da evolução pode variar, mas a doença é considerada grave e, atualmente, não existe tratamento capaz de interromper ou reverter o processo causado pelos príons.





Na ausência de uma terapia curativa, o tratamento é direcionado ao controle dos sintomas e à oferta de conforto e qualidade de vida ao paciente. O acompanhamento pode envolver diferentes profissionais de saúde, de acordo com as necessidades apresentadas ao longo da evolução da doença.





A neurologista esclarece que o cuidado também inclui atenção às dificuldades de mobilidade, alimentação, comunicação e outras funções que podem ser comprometidas. “O suporte aos familiares e cuidadores é igualmente importante, já que a rápida progressão da doença pode exigir mudanças significativas na rotina e na assistência ao paciente. Embora seja uma condição rara, conhecer os principais sinais da Creutzfeldt-Jakob ajuda a compreender quando alterações neurológicas de evolução rápida precisam ser investigadas. Diante de sintomas como perda cognitiva acelerada associada a dificuldades motoras, alterações de comportamento ou outros sinais neurológicos, a recomendação é buscar avaliação médica especializada”, conclui.