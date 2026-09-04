O que o caso de Lito Sousa nos fala sobre imprevisibilidade e cuidado

A recente divulgação do diagnóstico de uma doença grave e sem cura do especialista em aviação e influenciador Lito Sousa promoveu uma onda de comoção, ganhou as redes sociais, os meios de comunicação e as conversas. Sentimentos como tristeza, compaixão, medo e perplexidade parecem nos rondar junto com a própria notícia.





Afinal, ver alguém ainda jovem, ativo e cheio de planos se deparar com o imprevisível e o imponderável nos confronta também com nossas próprias fragilidades.





Talvez, por isso, além, é claro, do carisma e da “familiaridade” com a figura de Lito, histórias assim nos afetem tanto. Elas nos lembram de algo que sabemos, mas que preferimos manter a certa distância: nem tudo está sob nosso controle.





Um diagnóstico pode chegar sem aviso e exigir uma mudança de rota, alterando planos, expectativas e a própria maneira como imaginávamos o futuro e a vida, seja a nossa própria, seja a de alguém querido e próximo.