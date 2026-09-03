Doença de Creutzfeldt-Jakob: entenda a condição rara e sem cura que ganhou repercussão após diagnóstico de Lito Sousa

Entre os recursos utilizados, estão a ressonância magnética do cérebro e exames específicos do líquido cefalorraquidiano. Um dos testes que pode fazer parte da investigação é o RT-QuIC, utilizado na avaliação de doenças priônicas. A evolução clínica também é uma informação fundamental para chegar ao diagnóstico. No caso de doenças neurológicas de progressão rápida, é possível que outras condições sejam investigadas inicialmente até que o conjunto de informações clínicas e laboratoriais aponte para a DCJ.