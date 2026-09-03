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Energia elétrica

Com El Niño, ações para evitar apagões durante o verão são antecipadas no ES

Plano prevê reforço na manutenção da rede elétrica, podas preventivas, novas tecnologias e ampliação das equipes durante temporais

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 18:02

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

03 set 2026 às 18:02
Torres de energia elétrica
Encontro discute sobre ações de enfretamento do El Niño Pixabay

A previsão de tempestades mais intensas com a atuação do El Niño levou à antecipação de medidas para tentar reduzir o risco de quedas de energia no Espírito Santo. O planejamento foi apresentado nesta quinta-feira (3), após uma reunião entre representantes da EDP, da Defesa Civil Estadual e da Climatempo para avaliar os possíveis impactos do fenômeno climático no Estado.


Entre as medidas previstas estão mutirões de manutenção da rede elétrica, podas preventivas de árvores próximas à fiação, instalação de novas tecnologias e reforço das equipes para atuar durante ocorrências provocadas por temporais nos 70 municípios atendidos pela concessionária. As ações fazem parte do Plano Verão 2026/2027, que neste ano começou a ser colocado em prática mais cedo diante das condições meteorológicas previstas para os próximos meses.


Entre as tecnologias utilizadas está o sistema self-healing, que identifica falhas na rede, isola o trecho afetado e pode restabelecer automaticamente a energia por circuitos alternativos. A EDP também está concluindo a implantação do ADMS, plataforma que reúne o monitoramento e o controle da rede para agilizar a identificação e a resposta a ocorrências.


A queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica é apontada pela EDP como uma das principais causas de interrupções no fornecimento durante temporais. Para reduzir esse risco, podas já estão sendo realizadas antes do verão. Entre janeiro e agosto deste ano, segundo a concessionária, foram feitas mais de 240 mil podas nos municípios atendidos.


O planejamento também prevê acompanhamento meteorológico antecipado e em tempo real, além de simulados para atuação conjunta com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e prefeituras.


A EDP informou que, em casos de quedas de energia, os usuários podem acessar o site (clique aqui), o aplicativo EDP Online — disponível em Android e iOS — ou entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99772-2549 e pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.

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