Com El Niño, ações para evitar apagões durante o verão são antecipadas no ES

A previsão de tempestades mais intensas com a atuação do El Niño levou à antecipação de medidas para tentar reduzir o risco de quedas de energia no Espírito Santo. O planejamento foi apresentado nesta quinta-feira (3), após uma reunião entre representantes da EDP, da Defesa Civil Estadual e da Climatempo para avaliar os possíveis impactos do fenômeno climático no Estado.





Entre as medidas previstas estão mutirões de manutenção da rede elétrica, podas preventivas de árvores próximas à fiação, instalação de novas tecnologias e reforço das equipes para atuar durante ocorrências provocadas por temporais nos 70 municípios atendidos pela concessionária. As ações fazem parte do Plano Verão 2026/2027, que neste ano começou a ser colocado em prática mais cedo diante das condições meteorológicas previstas para os próximos meses.





Entre as tecnologias utilizadas está o sistema self-healing, que identifica falhas na rede, isola o trecho afetado e pode restabelecer automaticamente a energia por circuitos alternativos. A EDP também está concluindo a implantação do ADMS, plataforma que reúne o monitoramento e o controle da rede para agilizar a identificação e a resposta a ocorrências.





A queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica é apontada pela EDP como uma das principais causas de interrupções no fornecimento durante temporais. Para reduzir esse risco, podas já estão sendo realizadas antes do verão. Entre janeiro e agosto deste ano, segundo a concessionária, foram feitas mais de 240 mil podas nos municípios atendidos.





O planejamento também prevê acompanhamento meteorológico antecipado e em tempo real, além de simulados para atuação conjunta com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e prefeituras.





A EDP informou que, em casos de quedas de energia, os usuários podem acessar o site (clique aqui), o aplicativo EDP Online — disponível em Android e iOS — ou entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99772-2549 e pela Central de Atendimento, no telefone 0800 721 0707.