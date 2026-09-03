Datafolha traz 1º turno com Lula 38%; Flávio, 33%; e Cury, 8%

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, com 38%, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL), mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). Em seguida, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 8%, e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) com 4%.

Em relação ao último levantamento do Datafolha, realizado no dia 21 de agosto, Cury subiu de 2% para os atuais 8%. Já Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu estável com 33%. Ronaldo Caiado oscilou de 5% para 4%.



