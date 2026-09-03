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Eleições 2026

Datafolha traz 1º turno com Lula 38%; Flávio, 33%; e Cury, 8%

Pelas datas em que a pesquisa foi a campo, a pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 19:48

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 set 2026 às 19:48
Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury, candidatos à presidência
Lula, Flávio Bolsonaro e Augusto Cury aparecem à frente na pesquisa Datafolha Divulgação e Folhapress

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, com 38%, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL), mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). Em seguida, aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 8%, e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) com 4%.


Em relação ao último levantamento do Datafolha, realizado no dia 21 de agosto, Cury subiu de 2% para os atuais 8%. Já Lula oscilou de 39% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro permaneceu estável com 33%. Ronaldo Caiado oscilou de 5% para 4%.

  • Lula (PT): 38% (eram 39% em agosto)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33% (eram 33%)
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 8% (eram 2%)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4% (eram 5%)
  • Renan Santos (Missão): 3% (eram 4%)
  • Romeu Zema (Novo): 2% (eram 3%)
  • Samara Martins (UP): 1% (era 1%)
  • Edmilson Costa (PCB): 1% (era 1%)
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1% (era 1%)
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0 (era 1%)
  • Clariana Barão (DC): 0 (era zero)
  • Hertz Dias (PSTU): 0 (era zero)
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)
  • Indecisos: 3% (eram 4%)

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre terça-feira (1º) e esta quinta-feira (3). A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-03669/2026

Pelas datas em que foi a campo, a pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.

Este foi também o primeiro levantamento do Datafolha após o debate Band/Estadão, as entrevistas da TV Globo com os principais candidatos e o início do horário eleitoral no rádio e na TV.

Na pesquisa espontânea, que não elenca ao eleitor os nomes dos candidatos, Lula registrou 31%, contra 22% de Flávio Bolsonaro e 5% de Augusto Cury.

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