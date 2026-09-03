Criança pede socorro a tios após relatar estupros e padrasto é preso no ES

Uma menina de 11 anos pediu socorro aos tios por mensagens de celular após relatar que era vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto. Os familiares foram até a casa onde ela morava, na Serra, retiraram a criança do local e procuraram a Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (28) e, durante a investigação, a polícia descobriu que ele já havia sido indiciado por abuso sexual contra a mesma menina anos antes.
A mãe da vítima, que havia registrado uma ocorrência contra o companheiro em 2020, também foi indiciada, desta vez por omissão. Os detalhes do caso foram divulgados pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), na Chefatura da corporação, em Vitória.
Segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Júlio César Cortina, na noite de quarta-feira (26), a menina usou o próprio celular para enviar mensagens a um tio pedindo socorro (veja abaixo). A partir daí, os familiares decidiram ajudá-la.
“Esse tio explicou inicialmente que, na quarta-feira à noite, a vítima pegou o telefone celular e começou a encaminhar mensagens pra ele pedindo socorro, dizendo que o padrasto havia abusado dela e inclusive praticado a conjunção carnal”, relatou Júlio César Cortina.
Na manhã de sexta-feira (28), quando o padrasto havia saído para trabalhar, o tio biológico e uma tia de consideração foram até a residência, buscaram a criança e a levaram à delegacia. A menina foi acolhida pelo setor psicossocial da unidade.
Além do relato da vítima, a Polícia Civil reuniu declarações de testemunhas e as mensagens enviadas pela menina aos familiares. A criança também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e, segundo o delegado, o laudo apontou vestígios de violência sexual.
A partir dos elementos reunidos, os investigadores iniciaram buscas pelo suspeito. O homem foi localizado enquanto trabalhava em Vitória e levado à DPCA, onde foi preso em flagrante. Durante o interrogatório, ele negou as acusações.
O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça. A prisão em flagrante do investigado foi posteriormente convertida em preventiva.
Durante a nova apuração, a Polícia Civil constatou que o mesmo homem já havia sido investigado por abuso sexual contra a menina. Em 2020, quando ela tinha cerca de 5 anos, a própria mãe registrou uma ocorrência contra o companheiro.
A investigação realizada na época terminou com o indiciamento do padrasto. O caso foi encaminhado à Justiça e o Ministério Público solicitou que a vítima prestasse depoimento especial. Antes que isso ocorresse, porém, a família deixou o Espírito Santo.
“Então, a Justiça não localizou mais nem a mãe, nem a menina para prosseguir com o depoimento especial dela. Então, o caso ficou parado na Justiça”, explicou o chefe da Divisão Especializada da Região Metropolitana (DIV-DRM), delegado Leonardo Ávila.
Segundo Júlio César Cortina, a família chegou a morar em Nova Venécia e depois se mudou para a Bahia. À equipe psicossocial, a menina relatou que os abusos teriam voltado a acontecer meses antes do novo pedido de ajuda.
“A vítima revelou para o profissional do psico que há possivelmente uns 4 a 5 meses atrás, enquanto estavam no estado da Bahia, o suspeito já estava cometendo esses abusos contra ela”, afirmou Cortina.
Há cerca de um mês, a família retornou ao Espírito Santo e passou a morar novamente na Serra. Segundo a investigação, a menina relatou que os abusos continuaram após o retorno.
A mãe da criança, que tem outros três filhos com o investigado, também foi interrogada e afirmou que só soube dos novos abusos na sexta-feira (28), após ser procurada pela tia da menina. À Polícia Civil, no entanto, a criança apresentou um relato diferente.
“A menina relata que havia pedido ajuda à mãe diversas vezes, que a mãe não tomou providência”, afirmou Leonardo Ávila.
Além do relato da vítima, os investigadores consideraram o fato de a própria mãe ter registrado, em 2020, a ocorrência que resultou na primeira investigação contra o companheiro.
Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil indiciou a mulher por omissão imprópria. Ela não foi presa. Durante as investigações, ficou muito claro que a mãe tinha o dever de proteger a filha e não o fez”, afirmou Ávila.
Segundo informações repassadas pelos tios à Polícia Civil, a família morava de aluguel em uma kitnet de apenas um cômodo. No imóvel, havia duas camas: uma utilizada pelo casal e outra pelos quatro filhos.
As crianças permanecem com ela e, segundo Júlio César Cortina, não há registros de abuso contra os irmãos da vítima.
A Polícia Civil destacou que a iniciativa do tio biológico e da tia de consideração foi fundamental para que o novo caso chegasse à delegacia. “Foi fundamental a ação do tio e da tia que conseguiram, que tomaram essa iniciativa de acolher essa menina e tomar as providências”, destacou Leonardo Ávila.