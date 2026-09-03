Criança pede socorro a tios após relatar estupros e padrasto é preso no ES

Uma menina de 11 anos pediu socorro aos tios por mensagens de celular após relatar que era vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto. Os familiares foram até a casa onde ela morava, na Serra, retiraram a criança do local e procuraram a Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante na última sexta-feira (28) e, durante a investigação, a polícia descobriu que ele já havia sido indiciado por abuso sexual contra a mesma menina anos antes.





A mãe da vítima, que havia registrado uma ocorrência contra o companheiro em 2020, também foi indiciada, desta vez por omissão. Os detalhes do caso foram divulgados pela Polícia Civil durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), na Chefatura da corporação, em Vitória.





Segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Júlio César Cortina, na noite de quarta-feira (26), a menina usou o próprio celular para enviar mensagens a um tio pedindo socorro (veja abaixo). A partir daí, os familiares decidiram ajudá-la.





“Esse tio explicou inicialmente que, na quarta-feira à noite, a vítima pegou o telefone celular e começou a encaminhar mensagens pra ele pedindo socorro, dizendo que o padrasto havia abusado dela e inclusive praticado a conjunção carnal”, relatou Júlio César Cortina.