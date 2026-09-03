Caso Lázaro: Justiça do ES mantém liberdade de três réus por sequestro e morte

A Justiça do Espírito Santo manteve a liberdade provisória de Alex Nascimento Paixão, Yan Krislan Pereira Dias e Felipe Silva Rodrigues, acusados de envolvimento no sequestro e na morte de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.





Os três respondem ao processo em liberdade, sob medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Denis Marchiore, Wallyson Pereira Carvalho e Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos continuam presos.





De acordo com o advogado Gabriel Almeida, que representa Alex Nascimento e Bruno Alves, a liberdade provisória dos três acusados foi concedida durante a instrução processual. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recorreu da decisão e pediu ao TJES a suspensão da medida, mas o recurso foi rejeitado na quarta-feira (2).





Um quarto envolvido, Bruno Alves, foi o primeiro a deixar a prisão. Segundo a defesa, ele foi solto depois que o MPES concluiu não haver elementos suficientes para denunciá-lo.





A reportagem de A Gazeta procurou o MPES e o TJES para obter detalhes sobre as decisões. As duas instituições informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, não podem divulgar informações. As defesas de Denis, Wallyson e Lucas também foram procuradas. O espaço permanece aberto para manifestação.