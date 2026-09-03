Caso Lázaro: Justiça do ES mantém liberdade de três réus por sequestro e morte

A Justiça do Espírito Santo manteve a liberdade provisória de Alex Nascimento Paixão, Yan Krislan Pereira Dias e Felipe Silva Rodrigues, acusados de envolvimento no sequestro e na morte de Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Os três respondem ao processo em liberdade, sob medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Denis Marchiore, Wallyson Pereira Carvalho e Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos continuam presos.
De acordo com o advogado Gabriel Almeida, que representa Alex Nascimento e Bruno Alves, a liberdade provisória dos três acusados foi concedida durante a instrução processual. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) recorreu da decisão e pediu ao TJES a suspensão da medida, mas o recurso foi rejeitado na quarta-feira (2).
Um quarto envolvido, Bruno Alves, foi o primeiro a deixar a prisão. Segundo a defesa, ele foi solto depois que o MPES concluiu não haver elementos suficientes para denunciá-lo.
A reportagem de A Gazeta procurou o MPES e o TJES para obter detalhes sobre as decisões. As duas instituições informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, não podem divulgar informações. As defesas de Denis, Wallyson e Lucas também foram procuradas. O espaço permanece aberto para manifestação.
O advogado Lázaro Souza Lopes, que representa Yan Krislan Pereira Dias, afirmou que conseguiu demonstrar durante a instrução processual que a participação do acusado teria se limitado à recuperação da televisão e que ele não teria envolvimento na morte de Lázaro.
Segundo a defesa, imagens de videomonitoramento e interrogatórios indicam que apenas Denis Marchiore, que dirigia o Ford New Fiesta branco com teto preto no qual Lázaro entrou no dia do sequestro, e Lucas Eduardo Soares Chaves dos Santos, que teria entrado no veículo junto com o adolescente, teriam saído do carro com a vítima.
A defesa também afirma que a análise das antenas de telefonia não identificou a presença do celular de Yan na região onde o corpo de Lázaro foi encontrado. O advogado informou que as alegações finais já foram apresentadas e que a defesa aguarda a decisão judicial. Segundo ele, Yan é inocente e não participou do homicídio.
A reportagem mantém este espaço aberto para manifestações da defesa dos demais citados.
Lázaro Airan dos Santos Pereira, de 17 anos, saiu de casa em 12 de junho de 2025 para entregar uma televisão que havia sido vendida por um amigo, próximo a um restaurante no Centro de São Mateus.
Câmeras de segurança registraram o adolescente entrando em um carro. Depois disso, ele não foi mais visto. O corpo de Lázaro foi encontrado em 4 de julho, algumas semanas após o desaparecimento, enterrado em uma área de mata em Barra Nova, em São Mateus.
Em agosto de 2025, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte do adolescente e apontou a existência de uma milícia armada. Na ocasião, sete pessoas foram presas.
Segundo a investigação, os sete foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, em concurso de pessoas e mediante emboscada, além de milícia armada, sequestro e ocultação de cadáver.