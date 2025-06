Mistério em Guriri

Mãe faz apelo após filho desaparecer ao sair de casa para entregar TV em São Mateus

Lázaro Airam dos Santos Pereira foi entregar o aparelho a pedido de um amigo, mas teria sido colocado em um carro por um grupo de suspeitos na quinta-feira (12)

Publicado em 16 de junho de 2025 às 19:15

Lázaro Airam dos Santos Pereira, 17 anos, está desaparecido desde a última quinta (12) Crédito: Acervo pessoal

Um adolescente de 17 anos, identificado como Lázaro Airam dos Santos Pereira, está desaparecido desde o meio-dia da última quinta-feira (12), após descer do apartamento onde mora com a família para entregar uma televisão que havia sido vendida por um amigo, próximo a um restaurante bastante conhecido no Centro de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. >

A mãe do rapaz declarou que vive dias de angústia, desde a descoberta do desaparecimento, passando pelo levantamento de informações sobre o caso por conta própria, até a acusação feita pela família de demora por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, quando fez a denúncia, fornecendo endereços de supostos suspeitos e enfrentando dificuldades para o registro do boletim de ocorrência.>

"Ele desapareceu no dia 12 (de junho) na hora do almoço. Um colega pediu para ele entregar uma televisão que ele estava vendendo, e ele foi entregar, desceu e foi entregar. A gente mora próximo de um restaurante aqui no Centro. E aí ele ficou na calçada esperando. Quando o cara chegou, ele abordou meu filho, depois chegou um carro, e tinha umas cinco ou seis pessoas no total. Abordaram meu filho, pegaram a TV e ficaram com ele por uns 45 minutos, forçando ele a mandar mensagem para o amigo dele, dono da TV. Em um primeiro momento, o menino falou que ia, e aí eles ficaram esperando esse intervalo. Passou um tempo, o menino disse que não ia mais. Meu filho mostrou a mensagem para eles. Nesse momento, eles colocaram meu filho no carro, levaram e sumiram", disse Taiane Souza dos Santos, de 36 anos, mãe do adolescente desaparecido.>

"Em menos de 24h, eu fiz a apuração de tudo, levei para a polícia lá em Guriri, meu vizinho me cedeu as imagens das câmeras desses 45 minutos que eles ficaram com meu filho, eu consegui o endereço de dois dos suspeitos que saíram levando a televisão, levei tudo prontinho e aí a polícia ficou me enrolando, dizendo que não daria para ir lá dar uma batida no endereço, porque não tinha mandado judicial", complementou a mãe. >

>

"Ficaram me enrolando, de 8h da manhã até 17h da tarde, quando falaram que eu podia ir, pois iriam dar uma busca no local. Quando eu voltei às 19h para saber, a delegacia estava fechada, só abriria na segunda-feira. Fui ao plantão, falaram que eles não poderiam resolver nada, porque já não era com eles", disse.>

Ida ao local

A mãe do rapaz desaparecido disse que, ao descobrir o endereço de um dos suspeitos, pegou um carro de aplicativo e viu o carro que aparece nas imagens sequestrando o filho dela. Ela correu para acionar a Polícia Militar, imaginando que os policiais da base de Guriri iriam ao local. >

"O policial que me atendeu estava só, ele disse que não poderia ir lá sozinho e pediu reforço. Vieram mais quatro policiais, aí me perguntaram, eu contei de novo, perguntaram qual era o carro, eu disse, e um olhou para a cara do outro e foram conversar do lado de fora. Ficaram uns 15 minutos conversando. A partir de então, eles começaram a me enrolar, ficando no celular o tempo todo, e dizendo que estavam falando com as delegacias para ver onde era para levar meu caso", descreve a mãe.>

Na hora do almoço

A mãe do jovem desaparecido disse que estava em casa no momento em que o filho saiu e foi visto por ela pela última vez. "Era horário de almoço, eu estava no meu quarto e não percebi ele saindo. Quando foi umas cinco horas, eu comecei a sentir falta, porque ele não costumava sair sozinho e não costumava ficar com o celular desligado. Eles levaram ele às 12h40, e uma hora da tarde, o celular dele já não estava mais dando sinal. Tentava ligar, e nada. Aí já comecei a desconfiar", destacou a mãe.>

Quando foi umas dez horas da noite, consegui falar com esse colega dele, e eu fiquei sabendo do caso. Ele disse, 'não, tia, ele foi entregar uma TV que vendi'. E aí eu pensei: 'meu Deus do céu'. Aí eu perguntei quem era o cara, ele disse que o cara era de confiança, e eu perguntei 'você conversou com esse cara onde? Me dá o WhatsApp do cara aí'. Aí quando ele foi procurar, ele já estava bloqueado no WhatsApp, no Facebook, tudo", disse Taiane.>

Segundo a mãe, Lázaro é o filho mais velho e tem outras duas irmãs mais novas. Ele trabalhava em um lava-jato desde os 14 anos. "Eu estou dopada. Estou aqui falando racionalmente, mas de quatro em quatro horas eu tomo um calmante. Porque eu passei o final de semana desesperada, se não fosse pelas minhas filhas eu nem sei o que teria acontecido. Eu acho que o pior sentimento é esse".>

Em nota, a Polícia Civil informou "que o caso segue sob investigação pela Delegacia de Especializada de Investigações Criminais (Deic) de São Mateus, sob sigilo". Segundo a corporação, "a população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado".>

A Polícia Militar também foi procurada, mas até a publicação do texto não havia dado retorno.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta