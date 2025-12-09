Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio
Publicado em 09/12/2025 às 15h37
O corpo de Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, foi encontrado às margens do Rio Itapemirim, em Paineiras, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares do idoso nesta terça-feira (9), que afirmaram que o corpo foi levado para a Seção de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Robson estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira (4), quando saiu de casa no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, e não retornou.