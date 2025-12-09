Idoso que sumiu em Cachoeiro é encontrado morto em rio

O corpo de Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, foi encontrado às margens do Rio Itapemirim, em Paineiras, no município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi confirmada por familiares do idoso nesta terça-feira (9), que afirmaram que o corpo foi levado para a Seção de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim.