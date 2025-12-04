Familiares procuram por padeiro aposentado que desapareceu em Cachoeiro

Familiares procuram por Robson Carvalho Verdan, um padeiro aposentado, de 69 anos, que desapareceu na manhã dessa quinta-feira (4) após sair de casa no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo um boletim de ocorrência registrado pela família, a esposa dele notou o desaparecimento e avisou as duas netas do casal. Elas procuraram por ele na cidade, mas não o encontraram.