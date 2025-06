Inovação

Startup capixaba aposta em automação para proteger a vida marinha

Tecnologia desenvolvida por empresa residente do Fonte Hub acelera triagem de avistamentos de animais e fortalece o trabalho de conservação da ONG Instituto Orca no litoral capixaba.

A Solvit, startup residente do Fonte Hub - hub de inovação da Rede Gazeta - e especializada em automação de processos para pequenas e médias empresas (PMEs), desenvolveu um sistema para facilitar a triagem de relatos de baleias, golfinhos, tartarugas e outros animais. A partir de agora, o Instituto poderá padronizar o recebimento das informações e ampliar sua capacidade de resposta com mais agilidade e organização.>

A automação será feita por meio de um canal de atendimento via WhatsApp, que permite o envio rápido de fotos, áudios e localização por parte do público. O fluxo da conversa foi pensado para ser leve, acolhedor e funcional, respeitando o contexto sensível de quem entra em contato, muitas vezes em situações emergenciais.>

Além do canal automatizado, a parceria inclui o desenvolvimento de um novo site para o Instituto Orca. O projeto propõe uma navegação imersiva, inspirada no fundo do mar, com seções voltadas à educação ambiental, visitas educativas e divulgação científica.>