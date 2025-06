Crime chocante

Preso em Guarapari caseiro foragido há 19 anos por assassinato em Vitória

Aldenir Santos, apelidado de "Nego" e "Baiano", acusado de matar Ivan Cláudio Lima de Freitas em dezembro de 2006, quando a vítima seguia para o trabalho

Publicado em 16 de junho de 2025 às 16:47

Cena do crime de um lado, e de outro o suspeito após a prisão nesta segunda-feira (16) Crédito: Montagem/A Gazeta

Foi preso nesta segunda-feira (16), Aldenir Santos, conhecido pelos apelidos de "Nego" e "Baiano". O réu que estava foragido é acusado pelo Ministério Público (MPES) de matar Ivan Cláudio Lima de Freitas em dezembro de 2006, na cidade de Vitória. De acordo com o delegado Erick Lopes Esteves, o homem foi encontrado em um sítio, onde trabalhava como caseiro há doze anos, em Camurugi, bairro de Guarapari.>

Segundo o delegado, a prisão ocorreu após o recebimento de informações sobre a localização do acusado. "Os policiais adentraram a rua e levantaram informações mais precisas sobre o real paradeiro do foragido, com a ajuda de uma pessoa que prefere não ser identificada", disse o delegado. >

Com a localização exata, os policiais avistaram "Baiano" à distância, exercendo a função de caseiro. Imediatamente, de acordo com o delegado, foi dada voz de prisão ao acusado, sem qualquer resistência. Ele foi conduzido para a Regional de Guarapari, onde todos os trâmites legais serão realizados para o seu devido ingresso no sistema prisional.>

Relembre o crime

Ivan Cláudio Lima de Freitas tinha 42 anos quando foi executado no dia 5 de dezembro de 2006 com dois tiros na cabeça e dois nas costas, conforme noticiado na época pelo então jornal impresso 'Notícia Agora'. O jornal informou que o crime ocorreu por volta das 08h30, quando a vítima passava de bicicleta por uma rua. Uma testemunha relatou que Ivan estava acompanhado por uma mulher, que fugiu assustada ao ouvir os tiros. >

>

Familiares de Ivan disseram não saber os motivos para o crime. Ele morava no bairro Resistência e estaria indo para o trabalho. A vítima não tinha problemas na região, não tinha vícios e nunca mencionou ameaças ou dívidas.>

Edição de 06/12/2006 do então jornal impresso Notícia Agora reportou assassinato Crédito: Cedoc / Arquivo Rede Gazeta

Júri sem data

Em consulta pública ao site do Tribunal de Justiça (TJES), a reportagem verificou que o júri do réu ainda não havia ocorrido até janeiro de 2024. Após essa data, os autos físicos foram convertidos em eletrônicos por meio de outro sistema. Nesse novo sistema, a reportagem constatou que o júri ainda não foi agendado. Consta também que a audiência de custódia do suspeito foi marcada para as 13h de terça-feira (17).>

A reportagem também tenta localizar a defesa do preso. O espaço segue aberto para posicionamento.>

