Polícia pede ajuda para encontrar engenheira do MS que sumiu em morro no ES

A Polícia Civil pede ajuda para encontrar uma engenheira do Mato Grosso do Sul que desapareceu no Espírito Santo. Conforme a corporação, o sumiço de Vitória Espindola de Souza, de 28 anos, foi registrado em 15 de outubro. Porém, as investigações apontam que ela desapareceu, provavelmente, em 19 de setembro, no Morro do Romão, na Capital.