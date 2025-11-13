A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia pede ajuda para encontrar engenheira do MS que sumiu em morro no ES

Publicado em 13/11/2025 às 17h19
Vitória Espindola de Souza, de 28 anos, desapareceu, provavelmente, no dia 19 de setembro de 2025 no Morro do Romão, na Capital
Vitória Espindola de Souza, de 28 anos, desapareceu, provavelmente, no dia 19 de setembro de 2025 no Morro do Romão, na Capital Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil pede ajuda para encontrar uma engenheira do Mato Grosso do Sul que desapareceu no Espírito Santo. Conforme a corporação, o sumiço de Vitória Espindola de Souza, de 28 anos, foi registrado em 15 de outubro. Porém, as investigações apontam que ela desapareceu, provavelmente, em 19 de setembro, no Morro do Romão, na Capital.

A equipe da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) apurou que mulher é usuária de drogas e residia no bairro há cerca de três anos. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181, sendo garantidos o anonimato e o sigilo da fonte.

Publicidade