Polícia pede ajuda para encontrar engenheira do MS que sumiu em morro no ES
Publicado em 13/11/2025 às 17h19
A Polícia Civil pede ajuda para encontrar uma engenheira do Mato Grosso do Sul que desapareceu no Espírito Santo. Conforme a corporação, o sumiço de Vitória Espindola de Souza, de 28 anos, foi registrado em 15 de outubro. Porém, as investigações apontam que ela desapareceu, provavelmente, em 19 de setembro, no Morro do Romão, na Capital.
A equipe da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) apurou que mulher é usuária de drogas e residia no bairro há cerca de três anos. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181, sendo garantidos o anonimato e o sigilo da fonte.