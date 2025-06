Ifes: o que significa a eleição da primeira mulher reitora de sua história?

Adriana Pionttkovsky Barcellos . Crédito: Cloves Louzada

No início da década de 1950, durante as eleições para o governo de Minas Gerais, circulava entre os mineiros uma frase espirituosa: "Não sabemos quem será o governador, mas já sabemos quem será a sogra." A frase fazia alusão ao fato de que os principais candidatos, Juscelino Kubitschek (PSD) e Gabriel Passos (UDN), eram concunhados.



Em 2025, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) viveu um momento igualmente emblemático ao realizar suas eleições para os cargos de reitor e diretores de campi. Trata-se de uma das disputas mais acirradas da história da instituição.

De modo semelhante à frase mineira, os estudantes e servidores do Ifes poderiam ter dito: “Não sabemos quem será o reitor, mas sabemos que será um dos recentes pró-reitores.” Isso porque os dois candidatos eram a professora Adriana Pionttkovsky, ex-pró-reitora de Ensino, e o professor Lodovico Ortlieb, pró-reitor de Extensão, ambos com amplo conhecimento e experiência na gestão do Instituto, legitimando-os para a liderança do Ifes nos anos vindouros.

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, estabelece em seu Artigo 11, que o os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por um reitor e cinco pró-reitores. Antes disso, tanto no período em que era Cefet quanto Escola Técnica, o dirigente máximo era denominado Diretor-Geral.

O atual pró-reitor de Extensão, Prof. Lodovico, ingressou na instituição ainda como aluno nos anos 1970. Em sua campanha, com o slogan “Orgulho de ser Ifes”, o candidato deixava clara sua trajetória de dedicação ao instituto. Egresso da antiga Escola Técnica, foi professor, diretor-geral do Ifes - campus Cariacica (2009-2021) e diretor de sede do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (2001-2006).

A vencedora do pleito foi Adriana Pionttkovsky, com formação em Ciências Econômicas, ingressou no Ifes em 2011 como Técnica em Assuntos Educacionais e, a partir de 2024, passou também a compor o quadro de docentes da instituição. Foi diretora-geral do Ifes Centro-Serrano (2013-2017) e esteve à frente da Pró-Reitoria de Ensino de 2017 a 2025.

A eleição de Adriana marca o início de uma nova era para o Ifes por diversos motivos, sendo o mais simbólico o fato de ser a primeira mulher a assumir a liderança da instituição desde sua fundação — há mais de um século — ainda nos tempos da Escola Técnica. Esse fato representa um marco histórico não apenas para o Ifes, mas também para o Espírito Santo, que terá sua única Instituição Federal de Ensino Técnico-Profissional, Superior e de Pós-Graduação dirigida por uma mulher.

A discussão sobre equidade de gênero nas instâncias de poder é especialmente relevante no contexto das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), que ainda são majoritariamente lideradas por homens. No caso do Ifes, esse protagonismo feminino adquire significado ainda mais expressivo, considerando sua tradição como espaço predominantemente masculino, tanto entre estudantes quanto entre servidores. A eleição de uma mulher para o cargo mais elevado sinaliza uma mudança em sintonia com as legítimas demandas por igualdade de gênero.

Independentemente do resultado, o que se impõe à nova gestão é um cenário complexo, repleto de oportunidades e desafios. Entre as oportunidades, destaca-se o legado de uma rede sólida, amplamente capilarizada no território capixaba e reconhecida pela excelência de seus servidores e estudantes.

Entretanto, os desafios não são poucos. A gestão terá de lidar com a manutenção das unidades já existentes em um contexto de profunda limitação orçamentária, além de equilibrar as demandas por expansão. Será necessário um diálogo permanente entre a preservação da estrutura atual e as perspectivas de crescimento da rede.

A esses desafios somam-se as transformações aceleradas provocadas pela revolução tecnológica e pelas mudanças no mundo do trabalho, exigindo da instituição novas abordagens pedagógicas, metodologias de ensino inovadoras e atualização constante nas práticas de pesquisa e extensão.

A sociedade capixaba deposita grandes expectativas na reitora eleita Adriana Pionttkovsky. Que a nova gestão continue construindo uma instituição comprometida com o desenvolvimento científico, social e econômico do Espírito Santo — uma rede que inspira, forma e transforma.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais