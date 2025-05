Trabalho e educação nunca andam separados

Estamos diante de grandes transformações nas dinâmicas do trabalho, protagonizadas pelo avanço da inteligência artificial e da automação. As novas tecnologias já vêm tendo também impacto nas relações trabalhistas, que precisam superar os padrões do século XX, com as leis ainda engessadas do Brasil. A cada novo Dia do Trabalho, novos cenários se desenham para o futuro, com muitas dúvidas e poucas certezas.



Mas há algo que é certo. Não dá para prever o amanhã com precisão, mas é perfeitamente possível se preparar para o que virá. Em sua coluna desta quarta-feira, Rafael Furlanetti, sócio e diretor de Relações Institucionais da XP, contou a história de seu jovem conterrâneo de São Gabriel da Palha, João Victor, de 17 anos. Um adolescente que estudou em escola pública e já foi aceito em duas universidades da Ivy League, as mais conceituadas e difíceis de ingressar nos Estados Unidos.