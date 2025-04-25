Fraude no INSS: aposentados e pensionistas foram roubados onde deveriam se sentir protegidos

Ora, desconto indevido, sem consentimento do beneficiário, é roubo. Na prática, esses aposentados e pensionistas que tiveram valores descontados foram roubados, mês após mês. Muitos nem mesmo percebiam que o dinheiro escorria pelo ralo, por não serem valores expressivos.

Para além dessa perspectiva pessoal, a fraude no INSS, cuja investigação precisa dar mais respostas sobre o nível de envolvimento dos servidores e das lideranças das associações e sindicatos, revela outras fragilidades no trato gerencial da já combalida Previdência Social. Não bastasse o desafio que é a equação benefícios x contribuições, esse esquema mostra o nível de desorganização e descontrole na gestão dos recursos que circulam no INSS. Um desleixo que abre brechas para que esse tipo de usurpação siga acontecendo.