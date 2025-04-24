Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Grandes projetos de mobilidade na Grande Vitória precisam sair do papel
Opinião da Gazeta

Grandes projetos de mobilidade na Grande Vitória precisam sair do papel

Os grandes projetos de infraestrutura estão adormecidos há tempo demais na Grande Vitória. E não é por falta de necessidade

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 01:01

Públicado em 

24 abr 2025 às 01:01

Colunista

Imagens enviadas pelo governo do ES ao BNDES ilustram projeto de transporte via teleférico para a Grande Vitória
Imagens enviadas pelo governo do ES ao BNDES ilustram projeto de transporte via teleférico para a Grande Vitória Crédito: Divulgação
Em um determinado ponto da história do Espírito Santo, erguer uma estrutura nas dimensões do que hoje conhecemos como a Terceira Ponte foi considerado uma ousadia. E continua sendo, quando se leva em conta que outras conexões de Vitória com o continente — além da Ponte Ayrton Senna, inaugurada nos anos 90 — não saíram do papel desde então. 
Os grandes projetos de infraestrutura para a mobilidade urbana estão adormecidos há tempo demais na Grande Vitória. E não é por falta de necessidade: a população continua crescendo, há cada vez mais veículos nas ruas e avenidas, o fluxo de pessoas dentro das cidades e entre os municípios é intenso. A massa urbana se espalhou, com pouca margem para a ampliação das vias. O que já está caótico hoje tende a piorar com o tempo, o que exige do poder público a busca de soluções e planejamento para o futuro.
O corredor exclusivo de ônibus de 6,5 km na Avenida Carlos Lindenberg, com plataformas exclusivas de embarque e desembarque no canteiro central da via de Vila Velha, é uma obra que promete reduzir pela metade o tempo de deslocamentio entre os terminais da região. Portanto, precisa sair do papel com a devida segurança jurídica: obra pronta e entregue à população é o que realmente importa, acabando com os gargalos que tornam a vida nas cidades mais difícil.
Nesse sentido,  o pacote de propostas para mobilidade urbana que foram apresentadas pelo governo do Estado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é promissor. A Grande Vitória foi uma das 21 regiões metropolitanas contempladas no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, promovido pelo próprio BNDES.
Nele, está prevista a instalação de três linhas de teleférico integradas ao Sistema Transcol, o que ampliaria a gama de modais atualmente oferecidos (ônibus e aquaviário). Na América Latina, em cidades como Medellín e Bogotá, na Colômbia, esse tipo de transporte já se mostrou viável. Por que não por aqui? 
Também estão em estudos opções ferroviárias urbanas, como o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e o monotrilho. Seriam 53,1 km de transporte sobre trilhos na Grande Vitória. Não é exagero afirmar que, se implementadas, dariam uma dinâmica inédita à mobilidade entre Vitória, Serra e Vila Velha.
Sempre que projetos mais robustos  assim são apresentados, há certa descrença sobre a viabilidade, afinal, o Espírito Santo tem um histórico de propostas que viraram anedota por nunca terem se concretizado. É essa dinâmica que precisa ser mudada: há opções viáveis no pacote de mobilidade, baseados em exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo, é possível que deem certo por aqui também. Os estudos estão sendo feitos, considerando os investimentos necessários, e isso é importante para se começar a sair do lugar.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Espírito Santo é um estado abençoado que precisa de mais visibilidade

Descaso com as contas públicas tem preço alto para o país

Lula tem razão sobre Bolsa Família, mas pode fazer mais

Morte no valão da Praia da Costa reforça urgência da urbanização no local

Café capixaba está em alta e não podemos perder as oportunidades

Tópicos Relacionados

Mobilidade Urbana Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados