Grandes projetos de mobilidade na Grande Vitória precisam sair do papel

Imagens enviadas pelo governo do ES ao BNDES ilustram projeto de transporte via teleférico para a Grande Vitória Crédito: Divulgação

Em um determinado ponto da história do Espírito Santo, erguer uma estrutura nas dimensões do que hoje conhecemos como a Terceira Ponte foi considerado uma ousadia. E continua sendo, quando se leva em conta que outras conexões de Vitória com o continente — além da Ponte Ayrton Senna, inaugurada nos anos 90 — não saíram do papel desde então.

Os grandes projetos de infraestrutura para a mobilidade urbana estão adormecidos há tempo demais na Grande Vitória. E não é por falta de necessidade: a população continua crescendo, há cada vez mais veículos nas ruas e avenidas, o fluxo de pessoas dentro das cidades e entre os municípios é intenso. A massa urbana se espalhou, com pouca margem para a ampliação das vias. O que já está caótico hoje tende a piorar com o tempo, o que exige do poder público a busca de soluções e planejamento para o futuro.

O corredor exclusivo de ônibus de 6,5 km na Avenida Carlos Lindenberg , com plataformas exclusivas de embarque e desembarque no canteiro central da via de Vila Velha, é uma obra que promete reduzir pela metade o tempo de deslocamentio entre os terminais da região. Portanto, precisa sair do papel com a devida segurança jurídica: obra pronta e entregue à população é o que realmente importa, acabando com os gargalos que tornam a vida nas cidades mais difícil.

Nesse sentido, o pacote de propostas para mobilidade urbana que foram apresentadas pelo governo do Estado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é promissor. A Grande Vitória foi uma das 21 regiões metropolitanas contempladas no Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, promovido pelo próprio BNDES.