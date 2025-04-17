Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo modal

Governo estuda teleférico na Grande Vitória integrado a ônibus e barcas

Pacote de projetos de mobilidade apresentado ao BNDES inclui três linhas de teleférico, sendo duas em Vitória e uma em Vila Velha

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 17:26

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 abr 2025 às 17:26
Exemplo de transporte via teleférico que está sendo planejado para a Grande Vitória
Imagens enviadas pelo governo do ES ao BNDES ilustram projeto de transporte via teleférico para a Grande Vitória Crédito: Divulgação
Já imaginou sair da região da Ilha das Caieiras e de São Pedro, em Vitória, e em 10 minutos estar na Reta da Penha? E chegar à Prainha, em Vila Velha, pelo Aquaviário e de lá rapidamente se deslocar até a Praia da Costa? Essa é a proposta de um novo modal de transporte público pensado para a Grande Vitória, passando pelo ar. 
No rol de projetos do governo do Espírito Santo para melhorar a mobilidade e o transporte público da Grande Vitória está a instalação de três linhas de um teleférico, sendo duas em Vitória e uma em Vila Velha, pensado para transpor morros das cidades e facilitar o transporte das pessoas que moram nessas áreas, além de também favorecer o turismo. O teleférico também está sendo pensado para ser interligado ao Aquaviário e aos corredores exclusivos para ônibus. 
A ideia é que seja um novo modo de transporte público complementar, sustentável, integrado e acessível. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos residentes, melhorando o acesso a empregos e demais atividades, reduzindo o tempo de deslocamento, e melhorando a qualidade do ar.
Governo estuda teleférico na Grande Vitória integrado a ônibus e barcas
O projeto do teleférico é chamado de AeroGV e vai contar com três linhas, duas em Vitória e uma em Vila Velha. Na Capital, as gôndolas elétricas estão sendo pensadas para circular entre a Ilha das Caieiras e a Reta da Penha, passando por São Cristóvão.
Já a segunda linha vai do Bairro da Penha também até a Reta da Penha, na região da Rádio Espírito Santo, com estações passando por Itararé. Em Vitória, o percurso projetado é de 5,1 quilômetros.
Em Vila Velha, vai ligar a Prainha até o Crefes, na Praia da Costa, passando pelo Morro do Moreno Convento da Penha, uma extensão total de dois quilômetros. A capacidade estimada é de 4 mil passageiros por hora e por sentido.  O projeto do teleférico em Vila Velha já foi pensado para os mesmos pontos na década de 1980.
Segundo o estudo, o trajeto percorre regiões de morro, onde estão comunidades de baixa renda e de extrema vulnerabilidade social e econômica, que precisam ser atendidas por um sistema de transporte público.
É um modelo com pouca desapropriação, com postes a cada 300 ou 400 metros, e podem se adequar à nossa realidade, atendendo comunidades isoladas com avenidas de pista simples com curva e perigosa, como a Serafim Derenzi. E em Vila Velha, o modelo também pode ser destinado ao turismo, bem como à mobilidade na Praia da Costa, que tem dificuldade de transporte
Fábio Damasceno - Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

Pacote de projetos

O projeto faz parte de um pacote de propostas para mobilidade urbana da Grande Vitória que foram apresentadas pelo governo do Estado para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana, que a Grande Vitória foi uma das 21 regiões metropolitanas contempladas.
Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a velocidade das gôndolas será de 30 km/h. E por não enfrentar congestionamentos de trânsito, o tempo de viagem poderá ser reduzido em até 30 minutos em relação aos ônibus que atendem as áreas de influência.
“Saindo da região da Ilha das Caieiras e São Pedro até a Reta da Penha pode levar 40 minutos de Transcol. De teleférico leva 10 minutos”, afirma o secretário.

As estações do AeroGV:

Linha 1 - Vila Velha - 2 km
  • Estação Prainha (integração com aquaviário e VLT)
  • Estação Convento da Penha
  • Estação Morro do Moreno
  • Estação Crefes (Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo)
Linha 1 do AeroGV
Linha 1 do AeroGV, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Linha 2 (Vitória) - 1,3 km
  • Estação Praça de Itararé
  • Estação Complexo da Penha
  • Estação Rádio Espírito Santo
Linha 2 do AeroGV
Linha 2 do AeroGV, em Vitória Crédito: Reprodução
Linha 3 (Vitória) - 3,8 km
  • Estação Rádio Espírito Santo (com integração com BRT Fase 3)
  • Estação São Cristóvão
  • Ilha das Caieiras
Linha 3 do AeroGV
Linha 3 do AeroGV, da Ilha das Caieiras à Reta da Penha Crédito: Reprodução

Custo de R$ 720 milhões

Para o sistema teleférico, o montante de investimentos para os projetos já orçados é de aproximadamente 120 milhões de Euros (aproximadamente R$ 720 milhões) para as três linhas.
Para a viabilização de recursos para implantação do sistema, o governo está em conversa com o BNDES, com a Agence Française de Développement (AFD), responsável pelo financiamento do setor público e de ONGS, e com o Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), banco da Alemanha que atua na política de desenvolvimento e na cooperação internacional.
A ideia é que o AeroGV seja um sistema integrado ao Transcol, permitindo a combinação entre diferentes modos de transporte como ônibus, bicicletas, aquaviário e teleférico e também com acesso via Cartão GV. Mas ainda não há previsão de quanto o projeto será implementado.
Para o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Greg Repsold, uma das soluções para a mobilidade urbana passa pelo investimento em outros modais além do rodoviário, para não dividir o espaço com carros e também incentivar que a população deixe o veículo próprio em casa e use o transporte coletivo. 
Sempre fui defensor de propostas de mobilidade que não priorizem o modo rodoviário. Precisamos de soluções mais imediatas, como corredor exclusivo para ônibus que ligue terminal a terminal e investimento na malha cicloviária. As soluções precisam ser estruturantes para que efetivamente as pessoas passem a usar o transporte público
Greg Repsold - Vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES),

Exemplos bem-sucedidos na América Latina

Damasceno afirma que a ideia de implementar os teleféricos em Vitória e Vila Velha vieram do exemplo de várias cidades da América Latina que implementaram a solução de transporte em áreas de restrições de acesso, como os maciços e tiveram boa adaptação.
É o caso de Medellín e Bogotá, na Colômbia, Santo Domingo e Cidade do México, que usam o modelo como transporte massivo da população e também há interligação com outros modais, explica o secretário.

LEIA MAIS 

Aplicativo vai enviar alertas sobre vacinação de crianças para pais e responsáveis

587 mil estudantes no ES serão vacinados em escolas públicas

Justiça suspende licitação para corredor exclusivo de ônibus no ES

Quem são as famílias de Vila Esperança, área de ocupação em Vila Velha?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha Vitória (ES) Transporte público Governo do ES Semobi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados