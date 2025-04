Saiba por onde pode passar

Monotrilho e VLT são avaliados em projeto de mobilidade para a Grande Vitória

Modais ferroviários estão em proposta do governo do Estado enviada ao BNDES para melhorar o trânsito na Região Metropolitana

Monotrilho e VLT são alternativas de mobilidade estudadas para a Grande Vitória. (Divulgação BYD e Agência Brasil)

Para melhorar a mobilidade na Grande Vitória, o governo do Espírito Santo estuda adotar alternativas de modais ferroviários para contribuir no transporte de passageiros, além do teleférico previsto para Vitória e Vila Velha.

Além dos corredores exclusivos para ônibus e da ampliação do aquaviário, o Estado também avalia a implementação de sistemas como VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) movido a energia elétrica em Vitória e Vila Velha.

Outra alternativa é o monotrilho, também chamado de Sky Shuttle, que é um meio de transporte sobre trilhos elevados. A ideia é que esse sistema ligue a Serra ao Centro de Vitória, com acréscimo de um ramal para o Aeroporto de Vitória.

Em geral, a proposta envolve a construção de 34,8 km de VLT e 18,3 km de monotrilho, totalizando 53,1 km de transporte sobre trilhos.

O projeto faz parte de um pacote de propostas para mobilidade urbana da Grande Vitória que foram apresentadas pelo governo do Estado para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) dentro do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana. A Grande Vitória foi uma das 21 regiões metropolitanas contempladas.

Dentro do escopo de propostas também está a implantação de teleféricos, em Vitória e Vila Velha, corredores exclusivos para ônibus e ainda a expansão do aquaviário.

Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, afirma que tudo o que o Estado tem pensado e planejado para a Grande Vitória foi encaminhado para o BNDES para ser feita análise. Segundo ele, o documento atual é um diagnóstico dos projetos. E, agora, haverá uma segunda etapa, de viabilidade econômica e ambiental. "O estudo aponta que a tendência é que sejam priorizados os corredores exclusivos para ônibus, pelas características da Região Metropolitana", afirma.

O estudo aponta ainda que os modelos ferroviários devem ser desenvolvidos pela iniciativa privada, mas Damasceno pondera que o governo pode fazer uma Parceria Público Privada (PPP). Desse modo, haveria a possibilidade de vários modelos, em que o governo paga a operação para integrar com os outros transportes, por exemplo.

"No monotrilho, a ideia é fazer a estrutura com até 6 metros de altura para não conflitar com carro e ônibus. A intenção é ligar a região de Carapina, na Serra, uma área de desenvolvimento na cidade, ligando até a Rodoviária de Vitória, passando pela Leitão da Silva e pelo Centro, com a ideia de ajudar na revitalização dessas avenidas", detalha.

Para André Cerqueira, especialista em trânsito, quando se fala do futuro nas smart cities ou cidades inteligentes, é preciso trabalhar a intermodalidade dos modais. "Quando se fala em monotrilho e VLT, já começa a fortalecer o transporte coletivo. Porque o princípio da mobilidade é desidratar o transporte individual", afirma.

Cerqueira lembra ainda da importância da melhoria das ciclovias nos projetos de mobilidade e também afirma que é preciso investir em tecnologia de ponta para ter gestão de tráfego e observar a real noção dos fluxos nas cidades.

Para o vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), Greg Repsold, as propostas de VLT e monotrilho são boas soluções para a mobilidade da Grande Vitória.

"Sempre defendi a questão do metrô. Dá para fazer na beira da praia, sim. É um investimento de longo prazo. O metrô é uma solução mais rápida e que não pega trânsito. Se conseguissem executar duas linhas principais entre as cidades já se revolveria boa parte dos problemas", pondera.

VLT com três linhas

O projeto tem três linhas de VLT, conectando Vitória e Vila Velha. A proposta prevê vias duplas (uma para cada sentido de circulação) e veículos elétricos, em um sistema integrado de forma física e tarifária com os demais modos de transporte metropolitanos.

A Linha 3 percorre a orla de Vitória indo em direção a Vila Velha. A Linha 4 desce em direção ao Sul de Vila Velha, e a Linha 5 conecta o Centro de Vitória ao Aeroporto.

Conheça os trajetos previstos

VLT Linha 3 – extensão 25,5 km



Em Vitória, início na Avenida Dante Michelini no cruzamento com a Avenida Munir Hilal.

Segue pela Avenida Dante Michelini.

Ponte de Camburi.

Avenida Saturnino de Brito.

Avenida Américo Buaiz.

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

Avenida Getúlio Vargas.

Avenida Elias Miguel.

Avenida Alexandre Buaiz.

Segunda Ponte.

Avenida Carlos Lindenberg.

Avenida Jerônimo Monteiro.

Avenida Champagnat até o cruzamento com a Avenida Antônio Gil Veloso.

Linha 3 do VLT proposto para a Grande Vitória. (Reprodução)

VLT Linha 4 - extensão 7,8 km



Início no Parque Prainha em Vila Velha (integração com o sistema Aquaviário na Estação Prainha).

Segue pela Avenida Luciano das Neves até o cruzamento com a Avenida Santa Leopoldina.

Avenida Santa Leopoldina.

Avenida Antônio Almeida Filho.

Rua Dylio Penedo.

Avenida Ceará.

Rua Coronel Otto Neto até o Terminal Itaparica, em Vila Velha.

Linha 4 do VLT proposto para a Grande Vitória. (Reprodução)

VLT Linha 5 – extensão 1,5 km



Início na Avenida Dante Michelini no cruzamento com a Avenida Luiz Manoel Vellozo.

Segue pela Avenida Luiz Manoel Vellozo até a Praça Regina Frigeri Furno.

Segue em direção à Rua Comissário Octávio Queiroz até a Praça Wolghano Neto.

Segue em direção à Avenida Anísio Fernandes Coelho até o cruzamento com a Avenida Fernando Ferrari (integração com o BRT fase 3)

Linha 5 do VLT proposto para a Grande Vitória. (Reprodução)

Monotrilho (Sky Shuttle)

O sistema foi proposto em 2019, em um estudo específico de implementação, ligando os municípios de Vitória e Serra, passando pelo aeroporto, com extensão total de 18,3 km.

Trata-se de um sistema totalmente automatizado, o que significa que não necessita de tripulação, possibilitando a condução autônoma de 2 a 4 vagões de 70 passageiros cada um, com velocidade média de 35 km/h.

O sistema Sky Shuttle é um modo de transporte urbano sobre trilhos elevados que se movimenta sobre uma única viga de concreto ou aço elevada, o que permite a operação acima do tráfego rodoviário e pedonal, reduzindo a interferência com outros modos de transporte.

O sistema foi pensado para atender até 8 mil passageiros por hora e para funcionar de forma paralela ao sistema de ônibus. O traçado não foi projetado para passar pela Reta da Penha, pois poderia impactar a visão do Convento da Penha e de outros pontos de preservação de paisagem. Por isso, o percurso foi deslocado para a Leitão da Silva.

Na proposta do governo, a ideia é que o Sky Shuttle seja financiado e operado pela iniciativa privada. O modelo já foi proposto pela BYD, que projeta, fabrica, instala e testa o sistema.

Os trajetos propostos são os seguintes:

Rota principal



Terminal Carapina (Serra)

Rodovia Governador Mário Covas (BR-101)

Avenida Fernando Ferrari.

Avenida Leitão da Silva.

Avenida Cezar Hilal.

Avenida Vitória.

Avenida Princesa Isabel.

Avenida Governador Bley.

Avenida Getúlio Vargas.

Avenida Elias Miguel.

Avenida Alexandre Buaiz.

Viaduto Gilson Félix.

Avenida Roberto Ewaldo até o Terminal Rodoviário de Vitória.

Ramal



Início na Avenida Fernando Ferrari no cruzamento com a Avenida Adalberto Simão Nader.

Segue pela Avenida Adalberto Simão Nader até o Aeroporto de Vitória.

Percurso previsto do monotrilho de Serra a Vitória. (Reprodução)

Ligação adicional com Viana

No projeto apresentado ao BNDES, também há uma sugestão de trem urbano de passageiros, ligando o Ramal Museu Ferroviário até Vila Bethania, em Viana, com extensão do ramal para atendimento da população dos bairros de Areinha, Primavera e Bom Pastor, além dos estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado em Vitória.

A ideia é possibilitar uma ligação futura da cidade de Viana até os municípios de Marechal Floriano e Domingos Martins, via infraestrutura ferroviária já existente, porém, ociosa.

Além do trem urbano, o plano contempla o trem regional de passageiros, com dois trechos: Museu Ferroviário até o município de Marechal Floriano; Museu Ferroviário ao Contorno da BR 101.

