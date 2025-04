Street View do petróleo

Inovação do ES faz reparo em plataformas de petróleo cair de 3 dias para 3h

Com automação que ajuda a planejar manutenção a partir de mapeamento 3D e medições a distância, por exemplo, tem sido possível reduzir trabalho em plataformas

Automação usada no Espírito Santo para avaliar parâmetros em plataformas de petróleo conseguiu reduzir o tempo em que um serviço tem sido efetuado. Com o aparato tecnológico que ajuda a planejar uma manutenção a partir de um mapeamento 3D da plataforma, confronto de parâmetros e medições a distância, por exemplo, tem sido possível reduzir o trabalho de reparo em plataforma de 24 horas — o que equivale a três dias de serviço — para três horas.

Essa redução foi possível a partir de um processo de automação que tem sido desenvolvido na Petrobras para fazer um mapeamento e representação 3D das plataformas e seus equipamentos.

A automação dos projetos levou informações para um sistema de fácil consulta que antes ficavam em documentos 2D e, agora, passam a integrar um banco de dados com dados detalhados dos equipamentos das plataformas. E, à distância, os profissionais conseguem navegar pelas unidades, como em um street view, para verificar o maquinário.

Ricardo Soares de Freitas, da Petrobras. (Leticia Orlandi)

O projeto foi apresentado pelos técnicos em projetos da Petrobras no Espírito Santo Ricardo Soares de Freitas e Ítalo Brito Inocente, na Arena Inovação do Vitória Petro Show, na quarta-feira (9), que teve como tema "Inteligência Artificial e Automação: Como fornecedores locais podem se preparar para a nova era da indústria".

Ítalo explicou que a automação tem sido usada no planejamento da manutenção das unidades. E um dos desafios é estar distante das plataformas, pois algumas informações precisavam ser verificadas no local.

Conseguimos desenvolver uma solução com navegação imersiva de forma virtual, em ambiente 3D, que ajuda, por exemplo, no trabalho de detectar corrosão. À distância, é possível verificar medidas e checar parâmetros e também estabelecer um plano de pintura específico Ítalo Brito Inocente • Técnicos em projetos da Petrobras no ES

Sobre a redução no tempo do serviço com o uso da tecnologia, Ricardo explica que o ganho vem quando se projeta e se sabe exatamente o que tem que ser feito. A ferramenta auxilia na simulação e, assim, é possível fazer o trabalho de forma mais assertiva.

No Espírito Santo, são 10 plataformas de petróleo que precisam ser escaneadas e ter o mapeamento feito. Hoje há um processo de mapeamento fotográfico em todas as unidades e muitas já têm o formato 3D. Atualmente, no Estado, a P31 está toda digitalizada por ser a mais antiga. Mas agora é preciso fazer o levantamento das informações para atualizar os parâmetros.

E, na rotina do planejamento de manutenção automatizado, a IA é usada, por exemplo, para processar as imagens e identificar os pontos de corrosão, o que vai auxiliar a fazer a identificação das áreas que precisam de pintura. E, nesse caso, Ítalo detalha que o objetivo não é reduzir postos de trabalho, mas sim ajudar a reduzir o esforço e as incertezas, pois o algoritmo tende a ser mais exato.

Mas, dentro da companhia, a IA do tipo ChatGPT também é usada nas atividades, mas com uma IA própria que, por ter foco na segurança da informação, não consegue levar assuntos internos para fora da empresa, mas consegue ser alimentada com informação de fora.

Ampliação da tecnologia esbarra em falta de fornecedor no ES

E, diante de desafios, Ricardo Freitas fala sobre a necessidade de capacitação de mais profissionais para atuarem na área. "Precisamos contar com o esforço dos fornecedores locais. No Espírito Santo, estamos tendo dificuldade de encontrar profissionais para fazer esses serviços. Temos que abrir licitação para empresas de fora", afirma.

Os profissionais que eles precisam para os projetos são para atuar no mapeamento dos ativos e também para tratar os dados. "Com o uso da ferramenta, há o ganho em planejar o serviço mais rapidamente e também é possível realizar em maior quantidade. Isso é bom para os terceiros e para a gente também, pois ganhamos tempo. E ainda há um grande aparato logístico para se deslocar para a plataforma", afirma Ricardo.

