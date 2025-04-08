Petrobras quer retomar auge e dobrar produção de petróleo no ES

Navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, opera no litoral do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Yinson

O planejamento da estatal também prevê a interligação de quase o dobro de poços de petróleo, o que vai fazer a produção saltar dos atuais 230 mil barris de óleo por dia para cerca de 500 mil barris ao dia nas unidades gerenciadas no Estado.

Segundo Guilherme Sargenti, gerente geral da Unidade de Negócios da Petrobras no Espírito Santo, o Estado é uma região estratégica para a indústria de petróleo na visão da estatal. Por isso, um dos objetivos é retomar o auge da produção de petróleo no Espírito Santo.

"Estamos com um plano bastante audacioso de trazer o Espírito Santo de novo àquele auge, àquele viés de produção de petróleo como uma indústria estruturante, que traz para o Estado a riqueza que merece. E a gente precisa que o Estado comporte o investimento e os empresários estejam aptos a receber o investimento e ser nossos parceiros no desenvolvimento dessa indústria", afirmou Sargenti, durante o lançamento da oitava edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural no Espírito Santo, realizado nesta terça-feira (8), no Palácio Anchieta.

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Sargenti detalhou que atualmente a Petrobras tem no Espírito Santo 84 poços interligados nas unidades. No plano de negócios divulgado pela estatal, consta que mais de 70 poços novos serão interligados nos próximos cinco anos, o que deve aumentar consideravelmente a curva de produção.

O gerente geral da Petrobras no Espírito Santo falou também sobre as novas descobertas em áreas capixabas, que podem ajudar no aumento da produção no futuro.

"Recentemente, a gente conseguiu anunciar uma nova descoberta de gás no campo de Monai, descoberto em áreas profundas no nosso litoral. E a Petrobras tem olhado para o Espírito Santo como um grande futuro. Temos cada vez mais retomado as pesquisas e os investimentos em exploração dentro da área de petróleo do Estado. Perfuramos agora, no ano passado, mais dois poços em águas ultraprofundas. Estamos ainda avaliando as condições de reservatório e de disponibilidade antes de anunciar qualquer tipo de descoberta. Mas estamos bastante otimistas em relação ao futuro do Estado", detalha.

Produção em navio-plataforma

Com primeiro óleo retirado em outubro de 2024, o navio-plataforma Maria Quitéria, que opera na região do Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo, tem capacidade de produzir 100 mil barris de óleo por dia. Mas, atualmente, está na casa dos 10 mil barris, com operação em um poço. Ou seja, operando com 10% da capacidade.