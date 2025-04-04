BR 262: ES vai batalhar para que licitação de obra saia neste ano

“O Dnit vai apresentar o projeto no início do segundo semestre. Nós já estamos tratando com ele da questão do licenciamento ambiental. O Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) já está envolvido com o Dnit nesse tema. E a gente tem muita expectativa de publicar o edital neste ano de 2025. Nós já temos recursos alocados. Já começaram a cair na conta do Dnit recurso do governo do Estado, para a gente poder contratar essa obra. Eu não sei o quanto vai custar até Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, mas eu acredito que R$ 2,3 bilhões serão um recurso com capacidade de fazer a primeira fase do projeto”, declarou.