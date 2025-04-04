O governo do Espírito Santo vai batalhar para licitar, ainda em 2025, a fase 1 da duplicação da BR 262, que compreende o segmento entre Viana, na Região Metropolitana, até Conceição do Castelo, na Região Serrana, e que será executada com recursos do acordo de Mariana. A estimativa é que o projeto todo até a divisa com Minas Gerais custe R$ 8 bilhões, o equivalente a mais de 15 contornos do Mestre Álvaro.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta na quinta-feira (3), o governador Renato Casagrande (PSB) disse que o recurso para custear a primeira etapa do empreendimento já começou a ser entregue ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
“O Dnit vai apresentar o projeto no início do segundo semestre. Nós já estamos tratando com ele da questão do licenciamento ambiental. O Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) já está envolvido com o Dnit nesse tema. E a gente tem muita expectativa de publicar o edital neste ano de 2025. Nós já temos recursos alocados. Já começaram a cair na conta do Dnit recurso do governo do Estado, para a gente poder contratar essa obra. Eu não sei o quanto vai custar até Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, mas eu acredito que R$ 2,3 bilhões serão um recurso com capacidade de fazer a primeira fase do projeto”, declarou.
BR 262: ES vai batalhar para que licitação de obra saia neste ano
Casagrande disse esperar que o projeto contemple a duplicação total da rodovia e alguns trechos passem pelo traçado da Rodovia das Montanhas, iniciativa anunciada pelo governo estadual para desafogar a BR 262. “Na nossa avaliação, é duplicação total. A rodovia das montanhas é parte da duplicação da BR 262. Alguns trechos passam pela rodovia das montanhas. Aí, o projeto final que o Dnit está fazendo é que vai dizer se vai ser, de fato, uma outra rodovia das montanhas, como a gente tinha pensado, se vai ser a duplicação da atual rodovia, mas tudo está indicando que vai ser uma outra rodovia até Marechal Floriano, por aquele trecho que a gente tinha contado”, declarou.
A previsão inicial do Dnit era que o projeto fosse apresentado aos municípios em março, mas, segundo o governador, a apresentação vai ocorrer no início do segundo semestre.