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Cais das Artes terá praça com vista para a Baía de Vitória

Projeto para revitalizar terreno ao lado do complexo cultural foi anunciado na manhã desta quinta-feira (3)

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 13:11

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 abr 2025 às 13:11
Projeto de estacionamento e praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória
Projeto de estacionamento e praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Reprodução
O governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (3), que vai construir um estacionamento com uma praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. O projeto será encaminhado à prefeitura da Capital nos próximos dias, e a expectativa do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) é publicar o edital de licitação em maio.
O diretor do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, afirmou que o estacionamento vai ficar na Rua Roseni Borges Alvarado, entre uma casa ao lado do Cais das Artes e a Praça Sônia Almeida do Valle. 

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"Nós, lá no passado, fizemos muitas desapropriações dos terrenos aqui ao lado para a construção de um estacionamento, por exigência do licenciamento da obra junto à prefeitura. Nós já estamos com o projeto pronto, a empresa que faz o assessoramento da obra (do Cais das Artes) fez o projeto e vai apresentar nos próximos dias à Sedec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade), para a gente poder fazer a licitação. Eu estou muito entusiasmado para ver se, em maio agora, a gente já faz a publicação do edital dessa praça", declarou.
Além de vagas para carros e motos, o espaço vai contar com um parquinho infantil e locais para contemplação da vista da Baía de Vitória.

Projeto de estacionamento e praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória

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