Cais das Artes terá praça com vista para a Baía de Vitória

"Nós, lá no passado, fizemos muitas desapropriações dos terrenos aqui ao lado para a construção de um estacionamento, por exigência do licenciamento da obra junto à prefeitura. Nós já estamos com o projeto pronto, a empresa que faz o assessoramento da obra (do Cais das Artes) fez o projeto e vai apresentar nos próximos dias à Sedec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade), para a gente poder fazer a licitação. Eu estou muito entusiasmado para ver se, em maio agora, a gente já faz a publicação do edital dessa praça", declarou.