Cais das Artes terá praça com vista para a Baía de Vitória

O governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (3), que vai construir um estacionamento com uma praça ao lado do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. O projeto será encaminhado à prefeitura da Capital nos próximos dias, e a expectativa do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) é publicar o edital de licitação em maio.
O diretor do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, afirmou que o estacionamento vai ficar na Rua Roseni Borges Alvarado, entre uma casa ao lado do Cais das Artes e a Praça Sônia Almeida do Valle.
"Nós, lá no passado, fizemos muitas desapropriações dos terrenos aqui ao lado para a construção de um estacionamento, por exigência do licenciamento da obra junto à prefeitura. Nós já estamos com o projeto pronto, a empresa que faz o assessoramento da obra (do Cais das Artes) fez o projeto e vai apresentar nos próximos dias à Sedec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade), para a gente poder fazer a licitação. Eu estou muito entusiasmado para ver se, em maio agora, a gente já faz a publicação do edital dessa praça", declarou.
Além de vagas para carros e motos, o espaço vai contar com um parquinho infantil e locais para contemplação da vista da Baía de Vitória.