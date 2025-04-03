Materiais recicláveis poderão ser trocados por crédito no CartãoGV no ES

Usuários podem conseguir créditos no CartãoGV a partir de embalagens Crédito: Divulgação | GVBus

Materiais recicláveis agora podem ser convertidos em créditos no CartãoGV, usado nos ônibus do Sistema Transcol na Grande Vitória . A iniciativa faz parte do programa Triciclo de fidelidade, da Ambipar, que conta com mais de 20 máquinas coletoras de embalagens na Região Metropolitana.

Para fazer a conversão, é necessário criar uma conta no aplicativo “Triciclo” e depois se direcionar a uma máquina de coleta.

Pontos de coleta na Grande Vitória:

Shopping Vila Velha Shopping Moxuara Shopping Mestre Álvaro Shopping Boulevard Clube Álvares Cabral Edifício Palas Center (sede administrativa do Banestes) Faculdade Estácio de Sá Vitória Universidade Vila Velha Palácio Anchieta Sam's Club Supermercado BH - Marechal Campos Supermercado Sabor da Terra Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) Shopping Master Place Fórum de Vila Velha Assaí Supermercados - Jabour Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) - Centro de Vitória Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Parque Costeiro Vale

Cada tipo de embalagem gera pontos. Por exemplo, uma garrafa PET (embalagens de até 2,5 litros) gera 10 pontos, alumínio gera 15 pontos e longa vida e vidro geram 5 pontos. O limite diário de depósito varia de acordo com o nível do usuário no programa, sendo possível descartar de 10 a 25 embalagens por dia nas máquinas.

Cada 100 pontos correspondem a R$ 0,35 de crédito no CartãoGV.

A conversão em crédito no cartão de ônibus usado na Grande Vitória pode ser feita pelo site e pelo aplicativo Triciclo. É necessário acessar a conta, selecionar "Trocar", clicar na opção "GV Bus", informar o número do CartãoGV e fazer a recarga em leitores habilitados.

A iniciativa incentiva a logística reversa e a economia circular por meio de tecnologias inovadoras. “Essas iniciativas não apenas aumentam as taxas de reciclagem, mas também educam e engajam a sociedade na importância da gestão adequada de resíduos, contribuindo para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável”, afirma Felipe Cury, head de pós-consumo da Ambipar.

Máquinas em órgãos públicos do Estado

As máquinas de reciclagem chegaram ao Espírito Santo em julho de 2024, por meio de uma parceria da Ambipar com o Banestes. Na época, foram instalados nove equipamentos em locais de grande circulação do Estado.

Desde então, era possível descartar embalagens e gerar créditos que poderiam ser trocados por benefícios, como vale-transporte, descontos na conta de luz, recarga de celular. Podem ainda ser transformados em doações para organizações sociais. Até então, não era possível converter os pontos em créditos no CartãoGV.