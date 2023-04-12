Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estrada turística

Rodovia nas montanhas: vídeo explica obra alternativa à BR 262 no ES

Projeto da nova estrada para a Região Serrana é desenvolvido pelo governo do Estado e prevê ligar Viana a Marechal Floriano; veja vídeo

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 07:37

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

12 abr 2023 às 07:37
Para acabar com os frequentes congestionamentos na BR 262, principalmente nos finais de semana, e também reduzir acidentes, o governo do Estado pretende construir uma nova rodovia nas montanhas. A obra deverá ser executada até 2026, informou Luiz Cesar Maretto, diretor-executivo geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
A reportagem de A Gazeta percorreu a região e o trajeto estudado para o percurso da nova rodovia. Assista ao vídeo e entenda o caminho que a obra deve percorrer.

Veja Também

ES desiste de binário da BR 262 e fará nova rodovia nas montanhas

Obra do contorno de Viana será 1ª fase de nova rodovia nas montanhas

BR 262: projeto de duplicação entra em plano de 100 dias do governo Lula

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Governo do ES DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados