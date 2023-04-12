Rodovia nas montanhas: vídeo explica obra alternativa à BR 262 no ES

Para acabar com os frequentes congestionamentos na BR 262, principalmente nos finais de semana, e também reduzir acidentes, o governo do Estado pretende construir uma nova rodovia nas montanhas. A obra deverá ser executada até 2026, informou Luiz Cesar Maretto, diretor-executivo geral do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
A reportagem de A Gazeta percorreu a região e o trajeto estudado para o percurso da nova rodovia. Assista ao vídeo e entenda o caminho que a obra deve percorrer.