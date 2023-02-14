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Turismo

ES desiste de binário da BR 262 e fará nova rodovia nas montanhas

A nova via está sendo planejada como alternativa ao tráfego na estrada federal, mas a proposta é que seja destinada ao turismo
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

14 fev 2023 às 07:42

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 07:42

Rodovia nas montanhas vai ser uma alternativa ao tráfego pela BR 262, mas somente para carros de passeio e pequenos caminhões. As carretas vão continuar trafegando pela rodovia federal
A rodovia nas montanhas é o trecho amarelo (Fase 2), entre Viana e Domingos Martins Crédito: DER-ES
O governo do Espírito Santo desistiu de construir um binário na região de Domingos Martins, que teria o tráfego em sentido contrário à BR 262. A obra tinha sido anunciada durante as eleições 2022. A proposta agora é viabilizar uma nova rodovia nas montanhas, como uma opção para desafogar os frequentes congestionamentos na via federal, principalmente nos finais de semana.  Ela teria um uso turístico, destinado a carros de passeio e pequenos caminhões.
“Em um primeiro momento, pensamos em um binário com a BR 262, mas não será possível porque exige retorno, criaria problemas para quem mora no entremeio. A pessoa sair de Marechal Floriano para Domingos Martins, é perto, mas pelo binário, sem retorno, ela teria que ir até Viana. Decidimos que a melhor opção seria uma nova rodovia”, explicou Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
Com cerca de 21 quilômetros, a nova rodovia terá mão e contramão, com possibilidade de ser ampliada no futuro, e fará a ligação entre Viana a um ponto da BR 262, em uma localidade de nome Bom Jesus, em um trecho entre Marechal Floriano e Domingos Martins.
Em Viana, ela terá início em uma rotatória de outra rodovia estadual que o governo também se prepara para iniciar a construção até o final do ano. Trata-se do Contorno de Viana, que provisoriamente está sendo chamado de Rodovia 101/262. “Essa nova rodovia será uma obra simples, porque foge muito do maciço rochoso, onde está a BR 262”, acrescentou Maretto.
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Uso turístico

O diretor do DER-ES explicou ainda que a proposta é que essa nova rodovia tenha um uso mais turístico, destinado a carros de passeio e pequenos caminhões. Já os caminhões mais pesados e carretas vão trafegar pela BR 262. Uma formatação que já estaria sendo conversada com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
“Já estamos conversando com a superintendência do Dnit-ES. O que vamos sugerir é que a nossa rodovia seja um trecho mais turístico, onde seja proibida a descida de cargas e caminhões e carretas, que continuariam trafegando pela BR 262. A nossa rodovia seria para uma descida das montanhas, mais turística, como ocorre hoje com a Rodovia do Sol, por onde não passam muitos caminhões pesados. Queremos deixar a rodovia mais para o uso de quem utiliza a região das montanhas”, explica Maretto.
Os frequentes congestionamentos ocorridos na BR 262, principalmente nos finais de semana, não são ocasionados somente por um volume maior de carros transitando pela rodovia, mas também em decorrência da velocidade baixa desenvolvida pelos caminhões, observa o diretor do DER-ES.
“Em uma rampa com inclinação significativa, os caminhões precisam descer em velocidade muito baixa. E sem a alternativa de ultrapassagem na via, a consequência são os congestionamentos. Por isso a sugestão de que os caminhões pesados trafeguem somente pela BR 262”, acrescentou o diretor.

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Execução da obra

O projeto para a construção da nova rodovia ainda está sendo elaborado. Os pontos exatos a serem percorridos pela via ainda estão sendo definidos. Segundo Maretto, já há uma empresa fazendo os estudos e avaliações da região e as possibilidades de trajeto.
Em decorrência disso, relata que ainda não é possível informar o custo da obra. Mas a proposta é que ela seja construída até o final do mandato de Renato Casagrande. “Eu me comprometi com o governador a entregar a rodovia concluída dentro deste mandato”, disse.

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