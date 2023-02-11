Muita conversa, nenhuma solução: a (caótica) BR 262 volta ao debate no ES

A BR 262: traçado antigo, pista simples e perigosa Crédito: Vitor Jubini

A iniciativa da vez é do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que está mobilizando setores da sociedade e os governos para discutir possíveis soluções para reduzir engarrafamentos e acidentes na BR 262 nos domingos e feriados. Ou seja, apesar das inúmeras discussões anteriores, com a mesma pauta, nada avança na rodovia federal - a não ser o caos e o descaso.

Aqui não se trata nem de discutir a tão sonhada e necessária duplicação da 262, a solução mais óbvia e racional para a via que liga o Espírito Santo a Minas Gerais e que ainda é um importante corredor para o escoamento da produção hortifrutigranjeira da região serrana capixaba, além de ser rota de turismo das montanhas.

“Queremos garantir o ir e vir dos moradores e turistas que frequentam a região de Domingos Martins e municípios vizinhos, uma das mais lindas do Espírito Santo. Se a duplicação é algo a longo prazo, temos de avaliar medidas urgentes para garantir o fluxo e evitar os acidentes”, declarou Gandini, que preside a Comissão Especial, aberta na Assembleia Legislativa , para discutir os problemas das BRs 101, 262 e trechos concedidos à Rodosol.

Uma das soluções discutidas há muito tempo, e tema de várias e intermináveis reuniões, é a proibição da circulação de caminhões e carretas aos domingos e feriados, nos trechos e horários em que o trânsito é mais intenso entre a região serrana e a Grande Vitória

Essa medida, aliás, é adotada em várias rodovias do país, mas, estranhamente, órgãos, como o DNIT-ES, até hoje não se mexeram para adotar a restrição, que certamente facilitaria muito o tráfego na BR 262.

Afinal, é muito comum apenas um caminhão, em velocidade baixíssima, simplesmente “travar” toda a rodovia. Será que não seria possível orientar empresas e motoristas para que evitem usar um trecho da rodovia aos domingos e feriados, em determinados momentos, em benefício de toda a sociedade?

"Estou confiante que, a várias mãos, e com a chegada da sociedade civil organizada e da bancada federal ao grupo, vamos conseguir vencer os gargalos da BR 262. O governo do Estado sentou-se à mesa e o Dnit, certamente, vai cumprir com o seu papel. Com diálogo e trabalho, vamos garantir as melhorias tão urgentes à rodovia" Fabrício Gandini - Deputado estadual responsável por reunir o grupo que busca soluções para a BR 262

Outra solução que há muito é debatida é criar uma faixa reversível na descida de Santa Isabel até Viana . Nos momentos de maior fluxo, no sentido Grande Vitória, ocorre uma situação bizarra no trecho: centenas de carros descem a serra em faixa simples, lentamente, enquanto do outro lado da pista, na subida, com muito menos fluxo, há uma terceira faixa disponível.

Na terça-feira (7), Gandini reuniu o superintendente regional do Dnit, Romeu Scheibe Neto; o secretário de Estado da Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno; o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; a assessoria do senador Fabiano Contarato (PT); além de representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para debater a adoção de medidas que visam a reduzir o caos no trânsito da 262.

Agora, segundo o parlamentar, uma nova reunião será realizada na quinta-feira (16), para avaliar as possíveis soluções. “O Dnit e a PRF vão fazer os estudos técnicos para avaliar quais intervenções são viáveis. Destaco a importância da presença da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura Urbana do governo do Estado no grupo”, observou.

Nestas reuniões, explica Gandini, serão propostas soluções de curto, médio e longo prazos para minimizar os impactos negativos causados pelos engarrafamentos e acidentes ocorridos na via nos finais de semana e feriados, mas o parlamentar não quis adiantar quais medidas estão sendo estudadas, antes dos estudos técnicos apontarem os caminhos.