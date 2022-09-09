BR 101 e BR 262: duplicação das rodovias está virando um conto de fadas

É confiar que, justo quando pulou do barco, a Eco101 vai se comprometer a realizar em dois anos o que não fez em quase uma década. É importante que seja cobrada a esse compromisso, até mesmo como uma contrapartida à devolução "amigável" do contrato. Mas é a falta de respostas mais concretas sobre o futuro da rodovia que causa ansiedade. O período eleitoral parece ter colocado essa questão tão urgente em banho-maria, tanto as autoridades governamentais e parlamentares que deveriam fazer pressão quanto as que deveriam ser pressionadas.