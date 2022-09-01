Caso Marciane: a justiça foi feita com sentença de 32 anos para agressor

A defesa já avisou que recorreu da sentença e pediu redução da pena por entender que o cálculo feito para defini-la não está de acordo com a dosimetria ideal. Não há contestação da condenação. Por mais difícil que seja, é preciso entender que o direito a recursos é do jogo, uma garantia do Estado democrático de Direito. Mesmo assim, trata-se de uma vitória. Mesmo sabendo-se que progressões de pena vão reduzir esse tempo de encarceramento. Dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a justiça foi feita.