Queimada pelo ex, Marciane confronta agressor: 'Pior é que você atingiu meus filhos'

O que a vítima de um crime bárbaro teria a dizer ao seu algoz? Marciane Pereira, que teve 40% do corpo queimado após ataque do ex-companheiro , encarou seu agressor e o questionou sobre os motivos para um crime tão bárbaro. O vídeo com as falas dela foi publicado pelo jornalista Filipe Chicarino (veja acima).

Ela também fez questão de destacar o impacto do crime na vida dos filhos, já que o ataque ocorreu na frente das crianças: “Se sua intenção era me ferir, você conseguiu. O pior é que você atingiu meus filhos”.

Em determinado momento do julgamento, que ocorreu no Fórum Criminal da Serra, André Luis quis pedir desculpas a Marciane. A vítima o questionou: "Você não tem noção de que eu ficaria desse jeito?"

JULGAMENTO DUROU CERCA DE 8 HORAS

A condenação de André Luis dos Santos foi divulgada após cerca de oito horas de júri no Fórum Criminal da Serra, cidade onde a mulher sofreu as queimaduras no corpo. O caso aconteceu há quase quatro anos, no dia 8 de setembro de 2018. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, André foi condenado por tentativa de homicídio.

O julgamento começou por volta das 13h desta terça (30). Durante a audiência, o Ministério Público do Espírito Santo deu parecer favorável à condenação do acusado. Às 21h, o juiz Douglas Demoner Figueiredo leu a sentença que condenou André Luiz dos Santos.

A vítima esteve presente em quase todo o julgamento. Foi a primeira vez que ela e o ex-marido ficaram frente a frente depois do crime. No trecho em que a defesa de André argumentou para amenizar a condenação do réu, Marciane Pereira ficou incomodada e preferiu sair da sala.

O advogado de defesa de André, Ailton Ribeiro, afirmou à reportagem de A Gazeta que recorreu da sentença e pediu redução da pena. Isso porque, segundo ele, o cálculo feito para definir a pena não está de acordo com a dosimetria ideal. A defesa não contesta a condenação, mas diz esperar que o Tribunal de Justiça refaça a decisão.