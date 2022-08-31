Queimada pelo ex, Marciane confronta agressor: 'Pior é que você atingiu meus filhos'

O que a vítima de um crime bárbaro teria a dizer ao seu algoz? Marciane Pereira, que teve 40% do corpo queimado após ataque do ex-companheiro, encarou seu agressor e o questionou sobre os motivos para um crime tão bárbaro. O vídeo com as falas dela foi publicado pelo jornalista Filipe Chicarino (veja acima).
Com todas as marcas do crime no corpo, Marciane confrontou André Luis dos Santos na noite desta terça-feira (30), quando ele foi condenado a 32 anos de prisão por tentativa de homicídio por motivo torpe, por ter utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter ateado fogo na ex-companheira e por feminicídio.
Ela também fez questão de destacar o impacto do crime na vida dos filhos, já que o ataque ocorreu na frente das crianças: “Se sua intenção era me ferir, você conseguiu. O pior é que você atingiu meus filhos”.
Em determinado momento do julgamento, que ocorreu no Fórum Criminal da Serra, André Luis quis pedir desculpas a Marciane. A vítima o questionou: "Você não tem noção de que eu ficaria desse jeito?"
JULGAMENTO DUROU CERCA DE 8 HORAS
A condenação de André Luis dos Santos foi divulgada após cerca de oito horas de júri no Fórum Criminal da Serra, cidade onde a mulher sofreu as queimaduras no corpo. O caso aconteceu há quase quatro anos, no dia 8 de setembro de 2018. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, André foi condenado por tentativa de homicídio.
O julgamento começou por volta das 13h desta terça (30). Durante a audiência, o Ministério Público do Espírito Santo deu parecer favorável à condenação do acusado. Às 21h, o juiz Douglas Demoner Figueiredo leu a sentença que condenou André Luiz dos Santos.
A vítima esteve presente em quase todo o julgamento. Foi a primeira vez que ela e o ex-marido ficaram frente a frente depois do crime. No trecho em que a defesa de André argumentou para amenizar a condenação do réu, Marciane Pereira ficou incomodada e preferiu sair da sala.
O advogado de defesa de André, Ailton Ribeiro, afirmou à reportagem de A Gazeta que recorreu da sentença e pediu redução da pena. Isso porque, segundo ele, o cálculo feito para definir a pena não está de acordo com a dosimetria ideal. A defesa não contesta a condenação, mas diz esperar que o Tribunal de Justiça refaça a decisão.
A agressão aconteceu após Marciane Pereira colocar fim em um relacionamento abusivo. Na época do crime, ela tinha 36 anos e ficou internada em estado grave após André atear fogo no corpo dela. O ato aconteceu na frente dos filhos, em Jardim Tropical, na Serra. Por causa das queimaduras, a diarista perdeu a perna esquerda, dedos da mãe direita e aparência que tinha antes do crime.