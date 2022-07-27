Suspeito de feminicídio em Nova Venécia tem prisão preventiva decretada

O homem suspeito de assassinar Eliana Teodoro de Souza, de 33 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, é procurado pela polícia e está com mandado de prisão preventiva em aberto. Ele já foi identificado e o trabalho agora se concentra em tentar localizá-lo. O suspeito era companheiro da vítima e é conhecido como “Léo” ou “Eliel”.
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A principal linha de investigação, no momento, trata o caso como feminicídio - crime de ódio baseado no gênero, mais definido como o assassinato de mulheres em violência doméstica. Eliana foi encontrada morta dentro de casa, na noite de domingo (24), no bairro Aeroporto.
O corpo dela estava nu. Manchas de sangue estavam espalhadas pelo banheiro e em outros cômodos do imóvel, segundo a Polícia Militar. A vítima ainda apresentava sinais de espancamento, com várias marcas pelo corpo. Ela também teria sido esfaqueada e a perícia recolheu uma faca que pode ter sido utilizada.
Vizinhos relataram à PM que o casal frequentemente passava por desentendimentos e ainda informaram que houve uma briga anterior ao crime naquele dia. Moradores disseram que o suspeito, ao perceber a aproximação de uma viatura, fugiu pulando o muro dos fundos da casa. Outra testemunha relatou que viu o indivíduo correndo em um pasto, em direção a uma lagoa.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.