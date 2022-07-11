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Se entregou

Preso suspeito de assassinar homem por ciúmes da ex em Nova Venécia

Segundo a Polícia Civil, suspeito viu mensagens da vítima no celular da antiga companheira; crime aconteceu em outubro e vitimou um homem de 44 anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 jul 2022 às 19:11

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 19:11

Um homem de 32 anos foi preso suspeito de assassinar a tiros um homem de 44 anos, na localidade do Patrimônio do Bis, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu no dia 24 de outubro de 2021. Segundo a Polícia Civil, ele cometeu o assassinato por ciúmes. O homem se entregou na manhã desta segunda-feira (11).
“Pelo que consta, o suspeito não morava mais com a ex-companheira. No final de semana do crime, ela saiu de Vitória, onde morava, e foi até o Patrimônio do Bis. Nesta ocasião, o suspeito ficou com ciúmes, porque encontrou mensagens da vítima no celular da ex-companheira”, relatou o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, delegado Willian Dobrovosk.
Segundo as investigações, após cometer o crime, o suspeito fugiu para a Capital. O homem estaria morando com a atual namorada no bairro Conquista. Durante uma ação realizada na última quinta-feira (7) os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão domiciliar, em desfavor dele.
Material apreendido na casa de preso, suspeito de assassinar homem por ciúmes da ex-companheira em Nova Venécia
Material apreendido na casa do suspeito de assassinar homem por ciúmes da ex-companheira em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
No momento da ação, o homem não estava em casa. Já a namorada dele, que estava no local, foi presa. Na residência, a equipe conseguiu apreender uma espingarda, 11 munições, maconha, pinos vazios para embalo de cocaína, dois rádios comunicadores, adesivos para embalo de drogas, quatro aparelhos celulares e uma touca ninja.
“O suspeito compareceu espontaneamente na nossa unidade policial, em razão da operação realizada no último dia 7. O alvo foi informado da existência do mandado de prisão que existia em desfavor dele e, em seguida, foi dado cumprimento ao mandado”, explicou o titular da DHPP de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti.
O homem vai responder por homicídio qualificado com impossibilidade de defesa da vítima e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já a namorada dele, de 39 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

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