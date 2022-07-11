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Vítimas de tiros

Noite violenta: Grande Vitória registra 4 homicídios em menos de 24 horas

Entre as 18h de domingo (10) e a madrugada desta segunda-feira (11) foram registrados quatro assassinatos e duas tentativas de homicídio na Região Metropolitana do Estado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jul 2022 às 11:59

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 11:59

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp) da Polícia Civil investigará os crimes Crédito: Carlos Alberto Silva
Moradores de bairros da Grande Vitória viveram momentos de tensão durante a noite deste domingo (10) e madrugada desta segunda-feira (11). Isso porque, em menos de 24 horas, seis crimes violentos foram registrados, sendo quatro assassinatos e duas tentativas de homicídio.
Os casos foram registrados em quatro municípios da Grande Vitória, sendo dois em Cariacica, dois na Serra, um em Vila Velha e um em Vitória
Um dos homicídios aconteceu em Itapuã, em Vila Velha, onde um homem que tentava fugir de pessoas armadas foi morto a tiros, na noite deste domingo (10). Para tentar escapar, o homem entrou no quintal de uma casa por um buraco na parede. Ele foi seguido pelos criminosos, que o alcançaram e atiraram várias vezes.
Os moradores estavam no imóvel e foram surpreendidos pelos tiros. Baleado, o homem sequer chegou a ser socorrido e morreu no local. Os aturadores fugiram.
Homem foi morto a tiros depois de invadir quintal de casa para fugir de criminosos em Vila Velha
Homem foi morto a tiros depois de invadir quintal de casa para fugir de criminosos em Vila Velha Crédito: TV Gazeta
Segundo a Polícia Militar, o homem, que estava sem os documentos pessoais, aparentava ter entre 20 e 25 anos. De acordo com os peritos, o rapaz tinha cerca de 20 marcas de tiros pelo corpo. Na rua onde o crime aconteceu, ninguém conhecia a vítima. Os suspeitos de cometer o assassinato não foram encontrados pela polícia.
Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar uma ocorrência de homicídio no bairro Itapoã. "No local, o morador de uma casa disse que dois indivíduos entraram no seu quintal atirando contra a vítima que já estava em fuga. A PM isolou a área e a Polícia Civil foi acionada", disse a corporação.
Polícia Civil, por sua vez, explicou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

BALEADO ENQUANTO BEBIA

Um homem de 30 anos foi baleado com um tiro nas costas, na noite domingo (10), em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. A vítima contou a policiais militares que bebia com amigos em um bar da região, por volta das 21h, quando homens em um carro passaram atirando em direção a um motociclista. Um jovem de 19 anos, que também havia sido baleado, foi socorrido para o PA de Alto Lage.
O homem disse que no meio da confusão foi atingido com um disparo nas costas. A Polícia Militar contou que foi acionada pois ocupantes de um carro teriam feito disparos contra o condutor de uma motocicleta no bairro Nova Esperança, também em Cariacica, fato que foi confirmado por moradores da região aos militares.
Em seguida, a equipe recebeu a informação de que um homem de 29 anos havia sido baleado em Nova Rosa da Penha. "Aos militares, ele relatou que estava em frente a um bar quando um carro passou e o carona, sem desembarcar, sacou uma arma e efetuou disparos no local e que possivelmente seria o mesmo veículo que atirou em Nova Esperança. Nas proximidades do bar, havia um jovem, de 19 anos, também baleado. Os militares socorreram as vítimas para o PA de Alto Lage", informou a PM.
A Polícia Civil contou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.

UM MORTO E UM BALEADO NA SERRA

Dois dos crimes foram registrados no mesmo bairro. Um homem morreu e outro ficou ferido depois de ser baleado em Laranjeiras, na Serra, neste domingo (10). Os crimes aconteceram com poucas horas de diferença e ainda não se sabe se têm relação.
A Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de que havia um homem baleado em Laranjeiras e, no local, constatou a morte da vítima. Depois, a corporação recebeu a informação de que um homem baleado havia dado entrada na UPA de Castelândia, também na Serra.
A vítima, de 36 anos, contou aos militares que estava em uma festa em Laranjeiras quando dois suspeitos invadiram o local e atiraram. A vítima foi socorrida por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento.
A Polícia Civil informou que os dois casos estão sendo investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento nenhum suspeito foi detido.

ENCONTRADO MORTO EM CIMA DE UMA BICICLETA

Um homem foi encontrado morto em cima de uma bicicleta no bairro Graúna, em Cariacica, na madrugada desta segunda-feira (11).
O Ciodes recebeu a informação de que um homem estaria morto no bairro e a Polícia Militar foi até o local. Lá, a equipe encontrou a vítima baleada, caída na calçada e em cima de uma bicicleta.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

ASSASSINATO EM VITÓRIA

Um homem foi encontrado morto no meio de uma rua no bairro  Bela Vista, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (11). A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e encontrou a vítima já sem vida.
A Polícia Civil informou que o caso está em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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