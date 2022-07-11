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Morto a tiros

Homem é perseguido e morto após tentar se esconder em quintal de casa em Itapuã

Moradores estavam em casa, que fica no bairro Itapuã, em Vila Velha e foram surpreendidos pelos disparos. Perícia contou ao menos 20 tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:14

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:14

Homem foi morto a tiros depois de invadir quintal de casa para fugir de criminosos em Vila Velha
Homem foi morto a tiros depois de invadir quintal de casa para fugir de criminosos em Vila Velha Crédito: Fabricio Christ
Um homem que tentava fugir de pessoas armadas foi morto a tiros, na noite deste domingo (10), no bairro Itapuã, em Vila Velha.
Para tentar escapar, o homem entrou no quintal de uma casa por um buraco na parede. Ele foi seguido pelos criminosos, que o alcançaram e atiraram várias vezes.
Os moradores estavam no imóvel e foram surpreendidos pelos tiros. Baleado,  o homem sequer chegou a ser socorrida e morreu no local. Os aturadores fugiram.
Segundo a Polícia Militar, o homem, que estava sem os documentos pessoais, aparentava ter entre 20 e 25 anos. De acordo com os peritos, o rapaz tinha cerca de 20 marcas de tiros pelo corpo.
Na rua onde o crime aconteceu, ninguém conhecia a vítima. Os suspeitos de cometer o assassinato não foram encontrados pela polícia. A Polícia Civil investiga o caso.
Com informações da TV Gazeta e do  G1/ES

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